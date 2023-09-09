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بيتك يقدم مزايا حصرية لمستخدمي برنامج المكافآت

9/9/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار سعيه المتواصل لتلبية احتياجات عملائه وتقديم أفضل الحلول والمزايا الحصرية لهم، يحث بيت التمويل الكويتي (بيتك) عملاءه على استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية وبطاقات الخصم - بطاقة حسابي مسبقة الدفع - داخل الكويت وخارجها من خلال برنامج «مكافآت بيتك» لكسب النقاط على كل عملية شراء تبدأ من دينار، ويمكن استخدام النقاط لاحقا في عمليات شراء أخرى من الشركات المشاركة في برنامج «مكافآت بيتك»، ويتم تسجيل النقاط واستبدالها والشراء من خلالها عبر تطبيق «مكافآت بيتك» للهواتف المحمولة أو الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج.
ويأتي البرنامج ضمن جهود تعزيز المزايا للعملاء وتحقيق رضاهم، فمقابل كل دينار مشتريات داخل أو خارج الكويت، يكسب العميل عدد نقاط تصرف في مشتريات أخرى من مجموعة تضم أكثر من 200 شركة ونقاط بيع.
كما أن جميع حاملي بطاقات «بيتك» المؤهلة للمشاركة في البرنامج يتم تسجيلهم بشكل تلقائي ببرنامج مكافآت «بيتك»، ويمكن استبدال النقاط من خلال القسيمة الإلكترونية عبر تطبيق برنامج «مكافآت بيتك» للهاتف المحمول أو عن طريق الصفحة الإلكترونية مباشرة لدى المحلات المشاركة.
وهناك مجموعة من العروض المميزة المصاحبة لاستخدام برنامج «مكافآت بيتك» للمرة الأولى تشمل حصول العملاء الذين يقومون بتحميل التطبيق لأول مرة على 1000 نقطة، ومزايا أخرى لاستخدام التطبيق تشمل اكتساب نقاط مضاعفة على العمليات الشرائية الدولية خلال فترة الصيف من 1 يونيو الى 31 أغسطس.
ويضم البرنامج مجموعة مميزة من الشركات ذات العلامات التجارية العالمية من قطاعات مختلفة وبمشاركة أكثر من 200 شركة، ويجري استقطاب عدد من الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم المزيد من خيارات استبدال المكافآت المميزة للعملاء مستخدمي بطاقات «بيتك» المؤهلة والمشمولة بالبرنامج.
وهناك 3 فئات مختلفة للبطاقات مع برنامج «مكافآت بيتك» وكل فئة تحدد العروض الحصرية التي يمكن للعميل الحصول عليها، وهي: فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية وفئة البطاقات الخضراء ويستطيع عملاء جميع الفئات اكتساب النقاط من جميع المحلات المحلية والدولية ومن خلال استخدام نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم أيضا تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو آخر في البرنامج وتتم إضافة نقاط «بيتك» الإجمالية خلال 48 ساعه بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب النقاط، على ألا يكون العميل مشاركا في أي برنامج ترويجي آخر للبطاقات المصرفية.
ويستطيع عملاء فئة البطاقات السوداء وفئة البطاقات الفضية من تحويل نقاط «بيتك» إلى برامج مكافآت أخرى مثل نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، برنامج Miles&Smiles التابع للخطوط الجوية التركية، وبرامج ولاء مجموعة حبشي شلهوب، كما يمكن لعملاء هذه الفئتين من استبدال النقاط المكتسبة في شراء تذاكر السفر، حجوزات الفنادق، تأجير السيارات إضافة إلى ميزة التبرعات إلى اللجان والجمعيات الخيرية، إضافة إلى ذلك يمكن لأعضاء مكافآت «بيتك» استبدال النقاط المكتسبة في نقاط البيع المشاركة وتزويد سياراتهم بالوقود في محطات شركة الأولى للوقود.
ويأتي البرنامج في أعقاب تطويرات عديدة أدخلت على بطاقات «بيتك» من حيث الشكل او الخدمات والمزايا بما يحفز العملاء على مزيد من الاستخدام والاستفادة من المزايا المتاحة، وأبرزها عناصر الأمان والسهولة في الاستخدام، حيث أصبحت البطاقات المصرفية لغة عالمية ووسيلة آمنة في التعامل المالي خاصة السفر، حيث أطلق «بيتك» منتجات بطاقات ائتمان «نادي الواحة»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتشمل: بطاقة «بيتك» ماستركارد وورلد ايليت نادي الواحة الائتمانية حصريا لعملاء الخدمات المالية الخاصة، وبطاقة «بيتك» ماستركارد وورلد نادي الواحة الائتمانية والمخصصة لعملاء التميز والرواد ولمن تنطبق عليه الشروط.
علاوة على ذلك، أتاح «بيتك» أحدث أساليب الدفع محليا وعالميا للعملاء، ومنها خدمة الدفع بالمحافظ الرقمية عبر الهواتف والساعات الذكية وذلك بالتعاون مع أكبر 3 تطبيقات تقنية عالمية Samsung Pay, Fitbit, Garmin وتشمل بطاقات فيزا وماستركارد وتعمل على نقاط البيع المتوافقة مع تقنية NFC وتتوافق مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظامي iOS وAndroid.
والجدير بالذكر أن «بيتك» أطلق عدة حملات لتعزيز استخدام البطاقات الائتمانية آخرها كانت حملة (بطاقتك.. بوابة أحلامك) بالتعاون مع فيزا والتي من خلالها يستطيع العملاء التمتع بتجربة مصرفية استثنائية والعديد من فرص الفوز بجوائز قيمة، وتؤهل الحملة كذلك 15 عميلا للفوز برحلة الأحلام من خلال 3 سحوبات طوال فترة الحملة.
كما كان «بيتك» قد أطلق حملة ترويجية خاصة لعملائه من حملة بطاقات «بيتك» ماستركارد المصرفية بالتعاون مع كل من شركة ماستركارد العالمية وشركة محمد حمود الشايع وشركة مباني (مجمع الأفنيوز) وفندق والدورف أستوريا، حيث يحصل كل فائز على باقة للاستمتاع بتجربة فريدة في مجمع الأفنيوز، تتضمن باقة الفوز إقامة لمدة ليلتين في الفندق مع مرافق واحد، إضافة إلى بطاقة هدايا الشايع برصيد 5 آلاف دينار للتسوق بها في محلات الشايع في الأفنيوز.

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