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آبل تخسر 200 مليار دولار في يومين بسبب الصين!

9/9/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تراجعت القيمة السوقية لشركة «آبل»، بنحو 200 مليار دولار في أعقاب تراجع مستمر لسهم صانعة الآيفون، وذلك بعد تقارير عن توسيع الصين القيود على استخدام الموظفين لجوالات «آيفون» في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، حيث تعد الصين واحدة من أكبر أسواق شركة آبل وتدر ما يقرب من خمس إيراداتها.
وقالت صحيفة نيكاي آسيا إن القيود التي تفرضها الصين على استخدام موظفي الحكومة المركزية هواتف آيفون المحمولة سيمتد ليشمل الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة.
وقد وسعت الصين بالأسابيع الماضية نطاق القيود الحالية المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين هواتف آيفون، إذ أمرت موظفي بعض هيئات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة التي تنتجها شركة آبل في مقرات العمل.
ويعكس التقييد الأخير الذي فرضته الصين حظرا مماثلا تم اتخاذه في الولايات المتحدة ضد شركة الهواتف الذكية الصينية هواوي تكنولوجيز ومنصة الفيديو القصيرة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، تسعى الصين إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية، حيث تطلب من الشركات التابعة للدولة مثل البنوك التحول إلى البرامج المحلية وتعزيز تصنيع رقائق أشباه الموصلات المحلية.
وقال محللون إن شركة هواوي أطلقت مؤخرا هاتفا ذكيا يدعم تقنية الجيل الخامس (5G) يستخدم شريحة سيليكون متقدمة إلى حد ما، كان يعتقد أنها تفوق قدراتها بسبب قيود التصدير التي تقودها الولايات المتحدة.
وذكرت شركة التحليل «TechInsights» أن معالج Mate 60 هو أول معالج يستخدم تقنية 7 نانومتر الأكثر تقدما من «SMIC»، ويشير إلى أن الحكومة الصينية تحرز بعض التقدم في محاولاتها لبناء نظام بيئي محلي للرقائق.
وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حيث تعمل واشنطن مع حلفائها لمنع وصول الصين إلى المعدات الحيوية اللازمة للحفاظ على تنافسية صناعة الرقائق، وتقيد بكين الشحنات من الشركات الأميركية البارزة بما في ذلك شركة بوينغ لصناعة الطائرات وشركة الرقائق ميكرون تكنولوجي.

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