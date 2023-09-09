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Kib ينشر الوعي المصرفي بجمعية المحامين

9/9/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، للعام الثالث على التوالي، وذلك من خلال التواجد في مقر جمعية المحامين الكويتية بهدف رفع مستوى الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى منتسبيها، وتعريفهم أكثر بخدماته ومنتجاته وآخر عروضه المميزة.
وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، مصعب الشعلان: «إن KIB يسعى بشكل دائم إلى استغلال كافة الفرص ليكون قريبا من عملائه باختلاف شرائحهم، من أجل تعريفهم بأنواع المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها، والحلول المبتكرة التي تواكب متطلباتهم وأسلوب حياتهم، بهدف تحقيق أقصى استفادة منها».
وأضاف أن KIB، وفي إطار دعمه الحيوي لحملة «لنكن على دراية»، عمل على تعزيز معرفة أعضاء جمعية المحامين بأهمية الخدمات والمنتجات التي يوفرها القطاع المصرفي في الكويت، وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم المالية والمصرفية، مثل أنواع وسبل التمويل، أنواع البطاقات المصرفية المختلفة، برامج الاستثمار المتنوعة وأفضل الحلول التي تجنبهم عمليات الاحتيال المالي، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية الخاص بالبنك.
وأكد الشعلان أن KIB يحرص على اختيار مواقع استراتيجية ومميزة، مثل مقر جمعية المحامين الكويتية، لتنظيم مبادرات وفعاليات التوعية المجتمعية، انطلاقا من إيمانه بضرورة أن تكون هذه الفئة على درجة عالية من الوعي المالي والمصرفي.
واختتم تصريحه متوجها بالشكر إلى إدارة جمعية المحامين الكويتية لما توفره من فرص لتواجد البنك في مقرها، مشيدا بالإقبال الكبير الذي لاقته هذه المبادرة من أعضاء ومنتسبي الجمعية، مؤكدا، في الوقت نفسه، مواصلة دعمه لحملة «لنكن على دراية» وأهدافها، عبر مثل هذه الأنشطة المهمة والمتقدمة كجزء من برنامجه الرائد للمسؤولية المجتمعية.

MENAFN09092023000130011022ID1107038501

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