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الزور سابع أكبر مصفاة نفط في العالم

9/9/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جاءت مصفاة الزور الكويتية في المرتبة السابعة عالميا ضمن قائمة أكبر 10 مصافي نفط في العالم، وذلك بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا، حيث يتم تصنيف المصافي الأضخم بالعالم بناء على القدرات التكريرية، بعد مراجعة تقرير المسح العالمي للتكرير لعام 2022، والمنشور بمجلة النفط والغاز.
وتعتبر مصفاة النفط منشأة صناعية تتم فيها عمليات تكرير النفط لتحويله من شكله الخام إلى المشتقات النفطية المختلفة، كالغاز النفطي المسال (LPG)، ووقود السيارات وغير ذلك، وتلعب المصافي دورا حيويا في سوق الطاقة العالمي، كما أنه من المفيد لدولة ما أن يكون لديها إمدادات من المنتجات النفطية المكررة بحيث لا تعتمد على الواردات، خاصة أن النفط المكرر من الصادرات ذات القيمة العالية، فضلا عن خلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات.
وتشهد هذه الصناعة نموا ملحوظا وتحقق أرباحا ضخمة، على الرغم من تقلب الأسعار، وتأخر إمكانية التعافي الاقتصادي العالمي من أزمة كوفيد-19 بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، فقد أدت الحرب إلى فرض عقوبات اقتصادية على بعض البلدان، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلباتها بما في ذلك سوق النفط والغاز العالمي.
وقد أثر ذلك سلبا على الصناعات المختلفة عالميا، وتسبب في التضخم لاسيما البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على الإيرادات المتولدة من خلال تصدير النفط الخام والمنتجات المكررة.
وأشار التقرير إلى أن هناك مصفاتان بالمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 مصفاة في العالم، وهما مصفاة رأس التنورة والتي تبلغ طاقتها التكريرية 550 ألف برميل يوميا ومصفاة مدينة الجبيل التي تصل طاقتها التكريرية إلى 460 ألف برميل يوميا، كما أن إحدى المصافي الـ10 الأكبر مملوكة لشركة «أرامكو».. وفيما يلي قائمة أكبر 10 مصافي تكرير نفط بالعالم:
1- مجمع مصفاة بتروليوس دي فنزويلا «إس إيه باراجوانا»: تبلغ طاقة المصفاة التكريرية 940 ألف برميل يوميا، ما يجعلها في صدارة مصافي العالم من حيث القدرة التكريرية، وتقع في بونتو فيجو، فالكون، بفنزويلا وتعود ملكيتها الى شركة بتروليوس دي فنزويلا إس إيه، شركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة الفنزويلية.
2- مصفاة إس كيه إنيرجي أولسان: تبلغ طاقة المصفاة التكريرية 840 ألف برميل يوميا، وهي مملوكة ومدارة من قبل SK Energy، وهي شركة تابعة لشركة (SK Innovation Co)، وتقع في أولسان بكوريا الجنوبية، وهي أكبر مصفاة بها، وثاني أكبر مصفاة في العالم.
3- مصفاة الرويس: تبلغ طاقة المصفاة التكريرية 817 ألف برميل يوميا، وتشغيل وهي مملوكة لشركة أبوظبي لتكرير النفط التي يتم تشغيلها من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للإمارات العربية المتحدة.
4- مصفاة يوسو: تبلغ طاقة المصفاة التكريرية 800 ألف برميل يوميا، وتقع في يوسو سي، جولانام دو، كوريا الجنوبية، تابعة لشركة جي إس كالتكس.
5- مصفاة إس أويل أونسان: تبلغ طاقة المصفاة التكريرية 669 ألف برميل يوميا، وتقع في أولسان بكوريا الجنوبية، وهي مملوكة لشركة (S-Oil Corporation).
6- مصفاة جامناجار: تبلغ طاقة المصفاة التكريرية 662.71 ألف برميل يوميا، وهي مملوكة لشركة ريلاينس بتروليوم المحدودة الهندية، وهي المصفاة الثانية في جامناجار.
7- مصفاة الزور: تبلغ طاقة المصفاة التكريرية 615 ألف برميل يوميا، وتقع بمنطقة الزور في الكويت، وهي مملوكة بالكامل لشركة الصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
8- مصفاة بورت آرثر: تبلغ طاقة المصفاة التكريرية 607.71 آلاف برميل يوميا، وتقع في تكساس بالولايات المتحدة، وبدأت كمشروع مشترك بين «أرامكو» و«شيل»، قبل أن تؤول ملكيتها بالكامل الى الشركة السعودية لاحقا.
9- مصفاة جاريفيل: تبلغ طاقة المصفاة التكريرية 607.71 آلاف برميل يوميا، وتقع في جاريفيل، لويزيانا، وهي مصفاة أخرى مدرجة في قائمتنا لأكبر 10 مصافي نفط في العالم والتي تمتلكها وتديرها شركة Marathon Petroleum Corporation.
10- مصفاة خليج جالفيستون: تمتلكها وتديرها شركة مصافي البترول الأميركية الواقعة بتكساس.

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