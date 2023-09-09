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650 مليون دولار سيولة أجنبية استقبلتها البورصة منذ بداية 2023

9/9/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • مراجعات «MSCI» سجلت تدفقات السيولة الأكبر بـ 391 مليون دولار.. مقابل 259 مليوناً لـ «فوتسي»
  • «البورصة» ستشهد 12 مراجعة لأسهمها في 3 مؤشرات عالمية بواقع 4 مراجعات لكل مؤشر


شريف حمدي
استقبلت بورصة الكويت نحو 650 مليون دولار تدفقات أجنبية منذ بداية العام الحالي، وذلك في إطار المراجعات الدورية للمؤشرات العالمية التي تندرج بها اسهم كويتية، حيث تتم هذه المراجعات بهدف إعادة أوزان الأسهم الكويتية حسب أداء هذه الأسهم.
وخلال جلسات التنفيذ تتم عمليات شراء وبيع بشكل مكثف على الأسهم المدرجة في هذه المؤشرات العالمية، وهو ما يترتب عليه استقبال تدفقات أجنبية في الجلسات المتزامنة مع هذه المواعيد.
ومن خلال رصد لـ «الأنباء» للسيولة الأجنبية المتدفقة إلى البورصة منذ بداية العام، تبين أن مراجعات مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة للأسهم الكويتية المدرجة على المؤشر، ضخت نحو 115 مليون دينار (ما يعادل 391 مليون دولار) من خلال 3 مراجعات، بواقع 30 مليون دينار في فبراير الماضي،
و55 مليون دينار في نهاية مايو الماضي،
و30 مليون دينار في نهاية أغسطس الماضي، علما أنه تتبقى مراجعة
لـ «MSCI» في نهاية نوفمبر المقبل.
فيما ضخت مراجعات مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة للأسهم الكويتية المدرجة ضمنه قرابة 76 مليون دينار (ما يعادل 259 مليون دولار)، وذلك بواقع 51 مليون دينار في مارس الماضي، و25 مليون دينار في يونيو الماضي، ويتبقى لـ «فوتسي» مراجعتين خلال العام الحالي، الأولى قبل نهاية الشهر الجاري، والثانية قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وكانت «الأنباء» قد نشرت في مارس الماضي، أن بورصة الكويت ستشهد خلال العام الحالي 12 مراجعة لأوزان أسهمها المدرجة في 3 مؤشرات عالمية، هي مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI»، وفوتسي راسل «FTSE»، وستاندرد آند بورز «S&P»، وذلك بواقع 4 مراجعات لكل مؤشر، حيث بدأت المراجعات في فبراير الماضي، وستنتهي في 24 ديسمبر المقبل.
يذكر أن البورصة الكويتية انضمت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة قبل نهاية عام 2020 كنقطة تحول في تاريخها بدأتها بالانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل» خلال سبتمبر من عام 2018 ، في حين تمت الترقية قبل نهاية 2017، تلتها الترقية إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز» قبل نهاية 2018، وجاءت الترقيات للمؤشرات العالمية نتيجة لجهود التطوير الشاملة التي بذلتها هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة على مدار سنوات.
وتعكس ترقية بورصة الكويت لمصاف المؤشرات العالمية زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في سوق الأسهم الكويتي، كما يعكس نجاح خطط التطوير، التي شملت العديد من الإصلاحات واستحداث العديد من المستجدات التي عززت إمكانية وصول المستثمرين الأجانب لبورصة الكويت.

MENAFN09092023000130011022ID1107038499

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