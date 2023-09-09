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13 1 مليار دينار احتياطي النقد الأجنبي للكويت بنهاية أغسطس الماضي

9/9/2023 11:02:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت بنهاية شهر أغسطس الماضي 13.092 مليار دينار بارتفاع على أساس شهري بلغت نسبته 0.22% وبزيادة قدرها 29 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 13.063 مليار دينار في شهر يوليو الماضي، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي.
ومنذ بداية العام، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع 34 مليون دينار وبنسبة بلغت 0.25% مقارنة بمستويات شهر ديسمبر من العام الماضي والبالغة 13.126 مليار دينار.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي
بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات. وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
ووفق النشرة الشهرية، فقد وصل إجمالي موجودات البنك 13.385 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.092 مليار دينار بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 345.66 مليون دينار.
وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.

MENAFN09092023000130011022ID1107038498

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