ومن ضمن أكبر أربع شركات في سوق دبي المالي كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وهما شركتان ضمن مشروع تنمية حكومي يحتم ضخامة قيمتيهما، وليس لهما مقابل في بورصة الكويت، ما يعني أن الفرق في تركز القيمة السوقية أعلى لدى بورصة الكويت.

وتنخفض نسبة التركز قليلا في سوق دبي المالي من ناحية نصيب أكبر أربع شركات من سيولة السوق إلى نحو 47.8% من الإجمالي، بينما تبلغ نحو 67.5% لأكبر 10 شركات في بورصة الكويت، أي ان نسبة تركز السيولة أعلى في بورصة الكويت.

وبلغت مساهمة أكبر 4 شركات في سوق دبي المالي في قيمة أصول كل شركاته نحو 66.4%، بينما بلغت تلك النسبة لأكبر 10 شركات في بورصة الكويت بنحو 76.5%، وتظل نسبة تركز أعلى لبورصة الكويت وإن انخفض الهامش بين النسبتين مقارنة بما قبلهما.