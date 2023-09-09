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الشال قطاع الشركات والمؤسسات أصبح أكبر المتعاملين في البورصة

9/9/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن تقرير حجم التداول بالسوق الرسمي للفترة من 01 يناير إلى 31 أغسطس 2023 وفقا لجنسية وفئة المتداولين، والصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، أشار إلى أن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين في البورصة، حيث استحوذ على 45.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (31.5% للفترة ذاتها 2022) و45.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (28.4% للفترة ذاتها 2022). وقد اشترى أسهما بقيمة 3.08 مليارات دينار، في حين باع أسهما بقيمة 3.07 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 7.91 ملايين دينار.
وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 32.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (40.2% للفترة ذاتها 2022) و31.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (41.5% للفترة ذاتها 2022). واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.190 مليار دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 2.146 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 43.639 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 18.4% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (26.1% للفترة ذاتها 2022) و17.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.9% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.241 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.202 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 39.360 مليون دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 4.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (4.0% للفترة ذاتها 2022) ونحو 4.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 289.682 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 277.495 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 12.187 مليون دينار.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 5.589 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (80.8% للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهما بقيمة 5.458 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 80.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (86.1% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء وبنحو 131.186 مليون دينار، ومن خصائصها أيضا على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 14.7% (10.9% للفترة ذاتها 2022) وباعوا ما قيمته 992.137 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المشتراة نحو 978.818 مليون دينار أي ما نسبته 14.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (16.3% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا وبنحو 13.318 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 4.5% (3.0% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 304.379 ملايين دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.8% (2.9% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 186.512 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا وبنحو 117.867 مليون دينار.
عدد كبير من شركات «البورصة» أسهمها خاملة.. ولا يحظى بالسيولة!
قال تقرير الشال الأسبوعي إن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت يبلغ 150 شركة، وان نحو 40% من ذلك العدد، أو 61 شركة مدرجة في سوق دبي المالي، ذلك يعني أن أكبر 10 شركات في الكويت تمثل 6.6% فقط من عدد شركات بورصة الكويت، بينما نفس العدد في سوق دبي المالي يمثل 16.4% من عدد شركاته.
لذلك تصبح مقارنة درجة التركز في السوقين أقرب إلى الدقة إذا قسناها لسوق دبي المالي لعدد 4 شركات وهي ما يمثل نحو 6.6% من عدد الشركات المدرجة فيه، والمقارنة سوف تشمل أربعة مؤشرات، وهي، القيمة السوقية، ونصيب الشركة من سيولة السوق، وقيمة أصولها، ومساهمتها في أرباح كل الشركات المدرجة.
ففي مؤشر القيمة السوقية، ساهمت أكبر 4 شركات مدرجة في سوق دبي المالي بنحو 49.3% من قيمة كل شركات السوق، بينما ساهمت أكبر 10 شركات في بورصة الكويت بنحو 69.6% من قيمة كل شركات بورصة الكويت.

ومن ضمن أكبر أربع شركات في سوق دبي المالي كل من هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وهما شركتان ضمن مشروع تنمية حكومي يحتم ضخامة قيمتيهما، وليس لهما مقابل في بورصة الكويت، ما يعني أن الفرق في تركز القيمة السوقية أعلى لدى بورصة الكويت.
وتنخفض نسبة التركز قليلا في سوق دبي المالي من ناحية نصيب أكبر أربع شركات من سيولة السوق إلى نحو 47.8% من الإجمالي، بينما تبلغ نحو 67.5% لأكبر 10 شركات في بورصة الكويت، أي ان نسبة تركز السيولة أعلى في بورصة الكويت.
وبلغت مساهمة أكبر 4 شركات في سوق دبي المالي في قيمة أصول كل شركاته نحو 66.4%، بينما بلغت تلك النسبة لأكبر 10 شركات في بورصة الكويت بنحو 76.5%، وتظل نسبة تركز أعلى لبورصة الكويت وإن انخفض الهامش بين النسبتين مقارنة بما قبلهما.

وبلغت نسبة مساهمة أكبر 4 شركات في سوق دبي المالي في أرباح كل شركاته نحو 61.7%، بينما بلغت تلك النسبة في بورصة الكويت لأكبر 10 شركات نحو 72.3%، أي ان نسبة تركز المساهمة في الأرباح في بورصة الكويت كذلك أعلى.
ولسنا هنا بصدد تبني رأي حول صواب أو خطأ ارتفاع نسبة التركز، وسوف نقوم تباعا بعقد مقارنات بأسواق مالية خليجية أخرى، ويظل كل ما سيعرض مجرد مؤشر يستحق المتابعة، والمقارنة الصائبة تحتاج إلى تحليل متعمق في مكونات تلك الأسواق، أي في دراسة خواص الشركات المدرجة فيه من ناحية تركز الملكيات وما إذا كانت هناك خواص مختلفة تحكم تداولاتها.
ومن جانب آخر، ترتفع شعبية الإدراج تاريخيا في بورصة الكويت، لذلك هناك إرث كبير من الشركات الخاملة في بورصة الكويت، وبينما يرفع ذلك الإرث كثيرا من عدد الشركات المدرجة، يظل عدد كبير منها لا يحظى بسيولة ومساهمته ضئيلة في مؤشرات الأداء الأخرى مثل القيمة السوقية والسيولة والربحية، وربما تحتاج دقة المقارنة إلى استبعاد بعضها.

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