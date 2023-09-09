وأضافت المصادر، أن الإصدار بات فى المراحل النهائية فى انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن ينتهى خلال الأسبوع الجاري.

ويعمل كلاً من شركة الأهلى فاروس مستشارًا ماليًا للإصدار، ومكتب الدرينى شركاؤه مستشار قانونيا، ومكتب حازم حسن للمحاسبة“كيه بى ام جى” مراجع حسابات للإصدار.

و”رواسى للتطوير العمرانى” هى شركة مملوكة مناصفة لبنكى الأهلى ومصر تم تأسيسها برأسمال 200 مليون جنيه، وتساهم الشركة الجديدة فى تطوير أصول عقارية تصل قيمتها إلى 9 مليارات جنيه فى مشروع ((مدينتى)) بالتعاون مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وتنص الشراكة على أن تقوم“العربية للمشروعات والتطوير العمرانى” بتطوير قطع الأراضى الواقعة على مساحة 341 ألف متر مربع بالرحاب ومدينتى عبر إنشاء مشروعات سكنية وتجارية عليها بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات الاستثمارية المملوكة للبنكين.

وتعد الشركة بين بنكى الأهلى ومصر فى مجال التطوير العمرانى هى الثانية حيث أسس البنكان، شركة فيرست ديزاين للاستثمار والتطوير لتتولى ملكية وإدارة الأصول التى تم تدشينها بالتعاون مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وفى يونيو 2021، أتم بنكا الأهلى ومصر عملية استحواذهما على أصول عقارية بمشروع مدينتى المملوك لمجموعة“طلعت مصطفى القابضة” مقابل 9 مليارات جنيه.