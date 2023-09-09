“رواسى العقارية” تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه الأسبوع الجارى - جريدة البورصة
التاريخ
9/9/2023 11:00:52 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
كشفت مصادر لـ((البورصة))، عن أن شركة رواسى للتطوير العقارى التابعة لبنكى الأهلى ومصر تخطط لإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن الإصدار بات فى المراحل النهائية فى انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المتوقع أن ينتهى خلال الأسبوع الجاري.
ويعمل كلاً من شركة الأهلى فاروس مستشارًا ماليًا للإصدار، ومكتب الدرينى شركاؤه مستشار قانونيا، ومكتب حازم حسن للمحاسبة“كيه بى ام جى” مراجع حسابات للإصدار.
و”رواسى للتطوير العمرانى” هى شركة مملوكة مناصفة لبنكى الأهلى ومصر تم تأسيسها برأسمال 200 مليون جنيه، وتساهم الشركة الجديدة فى تطوير أصول عقارية تصل قيمتها إلى 9 مليارات جنيه فى مشروع ((مدينتى)) بالتعاون مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وتنص الشراكة على أن تقوم“العربية للمشروعات والتطوير العمرانى” بتطوير قطع الأراضى الواقعة على مساحة 341 ألف متر مربع بالرحاب ومدينتى عبر إنشاء مشروعات سكنية وتجارية عليها بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح إحدى الشركات الاستثمارية المملوكة للبنكين.
وتعد الشركة بين بنكى الأهلى ومصر فى مجال التطوير العمرانى هى الثانية حيث أسس البنكان، شركة فيرست ديزاين للاستثمار والتطوير لتتولى ملكية وإدارة الأصول التى تم تدشينها بالتعاون مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وفى يونيو 2021، أتم بنكا الأهلى ومصر عملية استحواذهما على أصول عقارية بمشروع مدينتى المملوك لمجموعة“طلعت مصطفى القابضة” مقابل 9 مليارات جنيه.
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