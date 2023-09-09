احتجاجات اللحظات الأخيرة في إسرائيل

ومنذ أن أعلنت الحكومة الإسرائيليّة عن مشروع الإصلاح القضائي هذا في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد إسرائيل واحدةً من أكبر الحركات الاحتجاجيّة في تاريخها؛ فالمعارضون لمشروع الإصلاح القضائي يتظاهرون مساء كلّ سبت في تلّ أبيب خصوصا، وفي مدن إسرائيليّة عدّة.

وهتف متظاهرون في تلّ أبيب: "الديمقراطيّة لا يُمكن أن تكون موجودة من دون محكمة عليا. ديمقراطيّة! ديمقراطيّة".

وخرجت المظاهرة قبل أيّام من جلسة استماع تعقدها المحكمة العليا للنظر في طعون مُقدّمة ضدّ إحدى النقاط الرئيسة في مشروع الإصلاح والتي أقرّها البرلمان في يوليو/تموز الماضي، وتهدف إلى الحدّ من صلاحيّات أعلى محكمة في الدولة العبريّة.

حضور رفيع وتكتسب أحدث مظاهرات أهمية خاصة لأنها تأتي قبل انعقاد المحكمة العليا بكامل هيئتها المؤلفة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل، وذلك في 12 سبتمبر/أيلول للنظر في طعن ضد التعديل.

وكُتبت على إحدى اللافتات خلال التظاهرة "المحكمة العليا، عليا". وقال يوفال إنبار (21 عاما) لـ"فرانس برس": "الثلاثاء تُجري المحكمة العليا مناقشة حول ما إذا كان القانون الذي وافقت عليه الحكومة قانونيا أم لا"، مضيفًا: "جئنا إلى هنا لأنّنا نخشى ألّا تحترم الحكومة المحكمة العليا".

وقال المتظاهر جوش دريل لـ"فرانس برس"، إنّ "نتنياهو احتُجز رهينة من جانب المستوطنين المسيانيّين الذين يُحاولون صنع الثورة"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الذي يرأس واحدة من أكثر الحكومات يمينيّة في تاريخ إسرائيل.

وأضاف: "هم يحاولون تنفيذ انقلاب سياسي وتغيير نظام الحكم إلى حكم استبدادي. إنها ثورة، وهذه الحكومة مستعدة لإسقاط البلاد معها".

وقالت المتظاهرة ناتي شوارتز-كيرشبرج في تل أبيب لـ"رويترز": "أنا أتظاهر من أجل ديمقراطية إسرائيل"، مضيفة: "أريد أن أتأكد من أن إسرائيل ستظل ديمقراطية وليست دكتاتورية".

وكان آلاف الإسرائيليّين قد تظاهروا في القدس مساء الخميس دعما لمشروع الإصلاح القضائي الذي ينقسم حوله المجتمع الإسرائيلي منذ أشهر عدّة.

هل تعيد التوازن؟ ويقول المؤيدون إن خطط التعديلات القضائية ستعيد التوازن بين أفرع الحكم، لكن منتقديها يقولون إنها تلغي ضوابط مهمة على سلطات الحكومة.

وأحدث تشريع، وهو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، يزيل سلطة المحكمة في إلغاء قرارات الحكومة أو تعييناتها على أساس اعتبارها "غير معقولة".

ويتّهم اليمين والأحزاب الدينيّة اليهوديّة المحكمة العليا بأنّها مسيّسة ويسعون بالتالي إلى تقليص صلاحيّتها من خلال هذه التعديلات.

من جهتهم يخشى معارضو الإصلاح من أن تؤدّي التعديلات المقترحة إلى تقويض الديمقراطيّة الإسرائيليّة.