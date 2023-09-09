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كوكو غوف تتوج بأمريكا المفتوحة للتنس

9/9/2023 7:18:38 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سطرت الأمريكية كوكو غوف تاريخا جديدا بتتويجها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ضمن منافسات فردي السيدات.

وتوجت اللاعبة الأمريكية الشابة، عقب فوزها في المباراة النهائية على البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وحسمت كوكو غوف اللقب بالفوز على سابالينكا بمجموعتين مقابل مجموعة.

وكانت غوف خسرت المجموعة الأولى لصالح سابالينكا بنتيجة 2-6، لكنها عادت وحسمت اللقب في المجموعتين الثانية والثالثة بواقع 6-3 و.

ويعد هذا أول لقب تحققه اللاعبة الأمريكية الشابة على مستوى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وذلك في مسيرتها بلعبة التنس.

وباتت غوف أول لاعبة أمريكية صاعدة تتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة وذلك في القرن الحالي والثالثة بشكل عام على مدار التاريخ.

وقبل النسخة الحالية من بطولة أمريكا، وصلت غوف، صاحبة الـ19 عاما إلى نهائي بطولة فرنسا عام 2022، لكنها خسرته أمام البولندية إيغا شفيونتيك.

على الجانب الآخر، فشلت أرينا سابالينكا في التتويج بثاني ألقابها في الغراند سلام بعدما فازت أوائل العام الحالي بلقب أستراليا المفتوحة.

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