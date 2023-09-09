ارتفاع ضحايا الزلزال في المغرب إلى 1305 قتلى

ارتفاع ضحايا الزلزال في المغرب إلى 1305 قتلى
التاريخ
9/9/2023 7:18:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفعت الحصيلة الموقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 1305 قتلى، حتى قرابة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 ت غ)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان مساء السبت.
وأوضح البيان أن حصيلة الجرحى ارتفعت بدورها إلى 1832 مصابا، 1220 منهم "في حالة حرجة". وتم احصاء أكثر من نصف الضحايا في إقليم الحوز الجبلي جنوب مراكش.
وأشارت الوزارة إلى أن السلطات تواصل "تجندها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى".
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