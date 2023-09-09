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ارتفاع ضحايا الزلزال في المغرب إلى 1305 قتلى

9/9/2023 7:18:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت الحصيلة الموقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى 1305 قتلى، حتى قرابة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (18:00 ت غ)، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان مساء السبت.

وأوضح البيان أن حصيلة الجرحى ارتفعت بدورها إلى 1832 مصابا، 1220 منهم "في حالة حرجة". وتم احصاء أكثر من نصف الضحايا في إقليم الحوز الجبلي جنوب مراكش.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات تواصل "تجندها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى".

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