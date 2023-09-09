عواصم العالم تتضامن مع المغرب وتبدي استعدادها للمساعدة

أعربت دول عربية وإسلامية ومنظمات دولية ومعظم العواصم في أوروبا وآسيا وأفريقيا، عن تعازيها بضحايا الزلزال المدمر في المغرب، وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة.

وقالت الجزائر أمس، إنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب بعد الزلزال. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنها مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية وكل إمكانياتها المادية والبشرية تضامناً مع الشعب المغربي الشقيق، في حال طلب المغرب هذه المساعدة.

وفي الكويت، أعلن الديوان الأميري، توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتجهيز المستلزمات الإغاثية للمغرب، لمواجهة تداعيات الزلزال.

وكلف مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لإيصال المساعدات الإغاثية للمغرب. كما أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح، تعميماً للجمعيات الخيرية بإطلاق حملة إغاثة لمنكوبي الزلزال.

فريق أردني

وفي عمّان، أكد مصدر حكومي أنه سيتم إرسال فريق البحث والإنقاذ الأردني التابع لمديرية الأمن العام إلى المغرب لدعم الجهود التي تبذل لإخلاء المحاصرين تحت الأنقاض.

وقال المصدر إن فريق البحث والإنقاذ الأردني مزود بالمعدات اللازمة والمتطورة ومدرب للتعامل مع مثل هذه الحوادث والذي سبق وأن شارك في عمليات إنقاذ كان منها في زلازل سوريا وتركيا.

وبعث الملك عبدالله الثاني برقية إلى الملك محمد السادس، معزياً بضحايا الزلزال، ومؤكداً وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المغرب في هذا الحادث الأليم، موجهاً الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات.

كما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها سترسل طواقم إنقاذ وإغاثة للمغرب. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس ((أوعز للحكومة بإرسال فرق إنقاذ وإغاثة، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ وتقديم كل المساعدة الممكنة لضحايا الزلزال في المغرب)).

خلية أزمة

وفي القاهرة أعلن المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، عن تشكيل السفارة المصرية في الرباط، خلية أزمة، في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمغرب عقب الزلزال.

وقال أبوزيد، في بيان إنه ((لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية)).

وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعازيه، مؤكداً في رسالة إلى العاهل المغربي ((تضامن العراق حكومة وشعباً)).

تضامن دولي

وأثار الزلزال موجة تضامن عبر العالم مع عرض دول كثيرة تقديم المساعدة. وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه للشعب المغربي ((الشقيق))، مؤكداً دعم بلاده ((بكل الوسائل)). وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعازيه ((لشعب المغرب وحكومته))، في بيان نشر على موقع الوزارة.

وأعرب الفاتيكان ومنظمات دولية وعدد من قادة ومسؤولي دول العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا عن حزنهم لخسارة أرواح والدمار جراء الزلزال مؤكدين استعداد دولهم لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي.