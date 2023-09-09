زلزال المغرب.. الأقوى منذ 1960

أدى الزلزال الأقوى منذ 1960، الذي ضرب المغرب فجر أمس، إلى مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة مئات آخرين وتدمير منازل في القرى الجبلية النائية، حيث تحفر فرق الإنقاذ وسط الأنقاض بحثاً عن ناجين، في أعنف زلزال تشهده المملكة منذ أكثر من ستة عقود.

وضرب الزلزال منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في وقت متأخر من ليل الجمعة وألحق أضراراً بمبانٍ تاريخية في مراكش، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال، في حين تقع المناطق الأكثر تضرراً في الجبال القريبة.





كارثة

وهذا الزلزال هو الأسوأ من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ 1960 عندما ضرب زلزال يُعد الأعنف في تاريخ البلاد مدينة أغادير مما أسفر عن سقوط نحو ثلث سكان المدينة ضحايا فضلاً عن تشريد عشرات الآلاف ووقوع خسائر مادية جسيمة. كما وقع الزلزال على عمق 18.5 كيلومتراً، وقال الخبراء إنه قوي بشكل غير معتاد بالنسبة للمنطقة.

وقال محمد كاشاني، الأستاذ المساعد في الهندسة الإنشائية وهندسة الزلازل بجامعة ساوثهامبتون «عادة ما تكون الزلازل السطحية أكثر تدميراً». وقارن مشاهد ما بعد الزلزال بالصور التي التُقطت في تركيا في فبراير قائلاً «المنطقة مليئة بالمباني القديمة والتاريخية المبنية بالأساس من الحجارة. وهياكل الخرسانة المسلحة المنهارة التي رأيتها... كانت إما قديمة أو دون المعايير المطلوبة». وقالت وزارة الداخلية إن 1037 لقوا حتفهم، بينما أصيب 1204 في الزلزال الذي حددت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته عند 6.8 درجات ومركزه على بعد نحو 72 كيلومتراً جنوب غربي مراكش. وذكرت وزارة الداخلية أن الحصيلة المؤقتة للفاجعة بلغت 1037 قتيلاً و1204 جرحى، من بينهم 721 في حالة حرجة.

وفي قرية أمازميز القريبة من مركز الزلزال، رفع عمال الإنقاذ الأنقاض بأياديهم العارية. وقال ساكن يدعى محمد «عندما شعرت بالأرض تهتز تحت قدمي وبالمنزل يميل، أسرعت لإخراج أطفالي. لكن جيراني لم يتمكنوا من ذلك». وأضاف «للأسف لم يُعثر على أحد على قيد الحياة في تلك العائلة. تم العثور على الأب والابن ميتين ولا يزالون يبحثون عن الأم والابنة».





الأرض تهتز

وأثر الزلزال، الذي وقع حوالي الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش)، على مساحة كبيرة في منطقة جبال الأطلس الكبير. وذكر تلفزيون آر.تي.في.إي الإسباني أن الهزات الناجمة عن الزلزال شعر بها سكان في مدينتي ولبة وجيان في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا.

وأظهرت مقاطع التقطتها كاميرات بالشوارع في مراكش اللحظة التي بدأت فيها الأرض تهتز حين نظر رجال فجأة حولهم وهبوا من أماكنهم، بينما ركض آخرون للاحتماء في أحد الأزقة ثم فروا بعد أن تساقط الغبار والحطام حولهم. وفي مراكش حيث سقط العديد من القتلى، أمضى السكان ليلتهم في العراء خائفين من العودة إلى منازلهم. وسقطت مئذنة مسجد في ساحة جامع الفنا، وهي قلب المدينة القديمة في مراكش المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.





تقرير

وتدفق الجرحى إلى مراكش من المناطق المحيطة لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي من منطقة مولاي إبراهيم، التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوبي مراكش، عشرات المنازل التي انهارت عند سفح جبل وسكان يحفرون قبوراً بينما وقفت مجموعات من النساء في الشارع. وقال منتصر إتري أحد سكان قرية أسنى الجبلية القريبة من مركز الزلزال إن معظم المنازل هناك تضررت. وأضاف أن «جيراننا تحت الأنقاض ويعمل الأهالي جاهدين على إنقاذهم باستخدام الوسائل المتاحة في القرية».

وبالقرب من تارودانت، قال المدرس حميد أفكار إنه فر من منزله وشعر بهزات ارتدادية أعقبت الزلزال. وأضاف «اهتزت الأرض لمدة 20 ثانية تقريباً. الأبواب فتحت وأغلقت من تلقاء نفسها عندما نزلت من الطابق الثاني إلى الطابق السفلي».





مشاهد مأساوية

وفي مراكش، وصف السكان مشاهد مأساوية لفارين يبحثون عن ملاذ آمن. وقال جوهري محمد أحد سكان المدينة القديمة «ما زلت لا أستطيع النوم في المنزل بسبب الصدمة وأيضاً لأن البلدة القديمة تتألف من منازل قديمة. إذا سقط أحدها فسيتسبب في انهيار غيره».





تكاتف

وانهارت بعض المنازل في المدينة القديمة بمراكش حيث يعمل الناس جاهدين لرفع الأنقاض بأيديهم بينما ينتظرون وصول المعدات الثقيلة حسبما ذكر أحد السكان. وفي الرباط، على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمالي إيغيل، وفي بلدة إمسوان الساحلية، على بعد حوالي 180 كيلومتراً غرباً، فر السكان من منازلهم أيضاً خوفاً من حدوث زلزال أقوى. وفي الدار البيضاء التي تبعد نحو 250 كيلومتراً إلى الشمال من إيغيل، كان الناس الذين أمضوا الليل في الشوارع خائفين للغاية من العودة إلى منازلهم. وقال أحد السكان «المنزل اهتز بشدة وكان الجميع خائفين... اعتقدت أن منزلي فقط هو الذي كان يهتز لأنه هش وقديم.. سمعت الناس يصرخون وخرج الجميع من منازلهم».





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