محمد بن زايد: الإمارات داعم رئيس للعمل الدولي من أجل مستقبل أفضل للبشرية
التاريخ
9/9/2023 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في قمة مجموعة العشرين التي افتتح أعمالها دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة في مركز المؤتمرات في مدينة نيودلهي.. بمشاركة قادة دول المجموعة ورؤساء حكوماتها وممثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية والدولية والضيوف المدعوين والمعنيين على مختلف المستويات، وقال سموه في تدوينه
على منصة "إكس": "شاركت اليوم في قمة مجموعة العشرين في الهند، وعقدت لقاءات مثمرة مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين، بحثنا خلالها التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع. الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية".
افتتحت القمة أعمالها صباح اليوم بجلسة تحت عنوان" أرض واحدة " سلطت الضوء على المسؤولية الجماعية المشتركة والتعاون في الحفاظ على استدامة موارد الأرض وبيئتها وتعزيز العمل المناخي المشترك، وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق إلى مقر انعقاد القمة حيث كان في استقباله دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند فيما التقطت الصور التذكارية لسموه مع دولة رئيس الوزراء.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة .. عن شكره وتقديره إلى جمهورية الهند الصديقة لحسن تنظيم القمة مثمناً جهود الرئاسة الهندية في سبيل إنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين.
كما تمنى سموه النجاح لهذه القمة والتوفيق للبرازيل الصديقة في رئاستها لأعمال المجموعة العام المقبل.
حضر افتتاح أعمال القمة.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.
وتعد مشاركة دولة الإمارات الرابعة في قمم مجموعة العشرين في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون والعمل المشترك البناء الهادف إلى دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.
لمتابعة التفاصيل:
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