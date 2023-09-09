تمديد خفض إنتاج «أوبك+» يصعد بالنفط للأسبوع الثاني

سجلت أسعار النفط زيادة أسبوعية للمرة الثانية على التوالي بعد تمديد تخفيض الإمدادات من جانب السعودية وروسيا حتى نهاية هذا العام. وارتفعت أسعار النفط أول من أمس 1 % لتصل إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر مدعومة بصعود العقود الآجلة للديزل الأمريكي ومخاوف شح إمدادات النفط ‏بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات هذا الأسبوع.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً أو 0.8% لتبلغ عند التسوية 90.65 ‏دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتاً أو ‏‏0.7 % ليبلغ عند التسوية 87.51 دولاراً.‏وظل خاما النفط في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على ‏التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق له منذ 16 نوفمبر.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ يوم ‏الأربعاء، عندما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر.‏ وعلى مدى الأسبوع، ارتفع كلا الخامين نحو 2 % بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع ‏الماضي بنحو 5 %، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 7 %.‏

وعلاوة على ما تعانيه سوق الوقود فعلاً من ضغوط، تعتزم روسيا تخفيض صادراتها من زيت الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بمقدار الربع في شهر سبتمبر الجاري وزيادة الإمدادات للسوق المحلية بسبب أعمال صيانة المصافي الموسمية. وتسببت هذه الأنباء في ارتفاع أسعار عقود الديزل الآجلة، متجاوزة الزيادة في أسعار الخام.

مؤشرات أساسية

وتشير مؤشرات القياس الأساسية في مجمل أسواق النفط إلى نقص في المعروض بعد تمديد زعيمتي تحالف ((أوبك+)) خطط تخفيض الإنتاج. وما يزال النفط مرتفعاً في هذا الربع وسط تخفيض إمدادات ((أوبك+)).

ومع ذلك، بعض البنوك ما زالت حذرة، وقال محللو مصرف ((جيه بي مورغان تشيس))، بما في ذلك ناتاشا كانيفا إن النفط قد لا يبلغ سعره 100 دولار للبرميل هذا العام وسط تقييد الطلب. ومع معرفة قرارات ((أوبك+)) الآن، ستتحول التوقعات إلى كيفية استمرار البنوك المركزية في مكافحة التضخم.

وقال ينس بيدرسن، مدير أبحاث النفط والسلع في بنك ((دانسكه)): تستمر أسعار النفط في الارتفاع، متحدية معنويات المخاطرة السلبية والدولار الأمريكي القوي. سيظل العرض المحدود محركاً رئيسياً، ولكن اعتباراً من الأسبوع المقبل، ربما تسحب قرارات أسعار الفائدة الكبيرة من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي اهتمام الأسواق.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا: يستمر تداول أسعار ‏النفط الخام بناء على محركات من جانب العرض. لا يوجد شك في أن تحالف ‏((أوبك+)) سيبقي على السوق في حالة شح حتى فصل الشتاء.‏ومددت السعودية وروسيا، العضوان في ((أوبك))، تخفيضاتهما الطوعية ‏للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.‏