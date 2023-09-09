الإمارات تحقق مراكز متقدمة في التصنيفات الائتمانية

أعلن مركز ((إنترريجونال)) للتحليلات الاستراتيجية، ومقره أبوظبي، أن الإمارات حققت مراكز متقدمة في التصنيف الائتماني لمؤسسات دولية مرموقة مثل ((فيتش)) و((موديز))، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستند المركز إلى بيانات صادرة عن ((البوابة الرسمية لحكومة الإمارات))، حيث أكد أن التصنيف يعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وقدرتها المتميزة على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو.

وقال المركز في تقرير صادر عنه: حصلت الإمارات في يوليو الماضي على تصنيف ائتماني سيادي ((قوي جداً)) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ((فيتش)) العالمية، حيث يعكس هذا التصنيف مستوى معتدلاً للدين العام الموحد للدولة، والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن هذا التصنيف يرجع إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي، الذي يُعد من أعلى المعدلات بين الجهات السيادية التي صنفتها ((فيتش)). وأشار إلى أن الإمارات حصلت في ديسمبر 2020 على تصنيف ((Aa2)) من ((موديز)) في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الإماراتي.

من جانب آخر، قال المركز إن وكالات التصنيف العالمية ظلت تؤدي دوراً مهماً لا غنى عنه بالنسبة للمستثمرين والمقرضين، الذين يحتاجون دائماً إلى الضوء الأخضر الذي يتيح لهم اتخاذ القرار المناسب بشراء سندات بعينها أو الابتعاد عنها؛ لما تحمله من مخاطر مالية كبيرة، كما توفر الوكالات في الغالب معلومات مهمة للحكومات لاتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة.

وبينما يشير التصنيف الائتماني المرتفع إلى أنه من المرجح، بحسب رأي وكالة التصنيف، أن يستطيع مُصْدِر السندات سداد ديونه للمستثمرين من دون صعوبات، فإن التصنيف الائتماني الضعيف يشير إلى احتمالية مواجهة مُصدري السندات صعوبات في سداد دفعاتهم، وربما التعثر تماماً عن السداد.

وكالات رئيسة

وأوضح ((إنترريجونال)) أنه بالرغم من وجود 150 وكالة تصنيف ائتماني معتمدة تعمل في 32 دولة، فإن سوق التصنيف الائتماني تسيطر عليه 3 وكالات رئيسة، هي: ((موديز)) و((ستاندرد آند بورز)) و((فيتش))، حيث تتولى مهمة تقييم الوضع المالي، وينصب تركيزها الأساسي على تقييم القدرة على سداد الديون، باعتباره المعيار الأكثر أهمية بالنسبة إلى المستثمرين.

ويشير التقرير إلى أن وكالات التصنيف الائتماني تؤدي أدواراً تؤثر بصورة رئيسية على قرارات المستثمرين والمقرضين، أهمها: تزويد المستثمرين بالمعلومات المالية، وتقديم معلومات حول الديون السيادية للدول، وإصدار تصنيفات ائتمانية للشركات الفردية، وتوفير تصنيف موثوق حول الجدارة، ومعالجة عدم التناسق المعلوماتي في أسواق رأس المال، والتأثير على مُصدري السندات.