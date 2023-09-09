9400 وحدة سكنية جديدة بأبوظبي منذ بداية العام

سجلت الشركات العقارية المطورة في أبوظبي 9400 وحدة سكنية دخلت السوق على مدار الثمانية أشهر المنقضية من العام الجاري وعبر34 مشروعاً ما بين المنجز بالكامل أو على المخطط ضمن مراحل مختلفة من الأعمال الإنشائية فيما ضمت تلك المشاريع المسجلة في المقابل أكثر من 684 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والأنشطة التجارية.

وطبقاً لمؤشرات حديثة للمشاريع المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل بالإمارة فإن أكثر من 86 % من الوحدات السكنية ونحو 58 % من مساحات الأراضي المتاحة للبناء تضمنتها المشاريع الجديدة تحت الأعمال الإنشائية بحوالي 8000 وحدة سكنية على مساحة أكثر من 400 ألف متر مربع.

تنوع البدائل

وأظهرت بيانات المشاريع تنوع البدائل التي توفرها مناطق الاستثمار العقاري والتي سعى المطورون من خلالها لإطلاق مشاريع عقارية نوعية مستحدثة توفر مستويات مختلفة من الوحدات السكنية ما بين الأبراج السكنية ومجمعات الفلل السكنية لتنويع عوامل الجذب واستقطاب أوسع لشرائح الباحثين عن الاستثمار من الأثرياء وأصحاب الملاءة المالية أو عملاء برامج التمويل العقاري المصرفي والمستثمرين الراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة.

الضواحي الخارجية

وتركزت الوحدات العقارية السكنية والأراضي المطروحة للتطوير في مناطق الجزر والضواحي الخارجية ومناطق التملك الحر بمقدمتها ((السعديات)) وجزيرة ((ياس)) التي تختص كل منهما بأكثر من 20 % من إجمالي الوحدات الجديدة تحت الإنشاء التي تم تسجيلها تلتها جزيرة الريم إلى جانب مناطق مختلفة تشمل كلاً من جزيرة ((رمحان)) و((الريف)) ومنطقة ((الجرف)) و((الشامخة)) وتعتبر تلك المناطق وجهة المشاريع العقارية في أبوظبي حالياً لتوفير أنماط مختلفة من العقارات متضمنة الفيلات والأبراج السكنية مع تعدد مستويات من رفاهية الوحدات وتباين الأسعار بسبب التنافس بين المطورين.