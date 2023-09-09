مطار دبي يتصدر المسارات الجوية الأكثر ازدحاماً إقليمياً

رسخ مطار دبي الدولي صدارته على أكثر خطوط الطيران ازدحاماً في المنطقة خلال أغسطس الماضي مع استحواذه على 80 % من أكثر الخطوط ازدحاماً، حيث تنطلق 8 من أكبر 10 مسارات ازدحاماً إقليمياً من مطار دبي أو تتجه إليه.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية احتل مسار القاهرة ـ جدة المركز الأول على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال أغسطس بنحو 415.6 ألف مقعد، في حين جاء مسار القاهرة – الرياض في المركز الرابع على مستوى المنطقة بـ 286.2 ألف مقعد.

واحتل مسار دبي – الرياض المرتبة الثانية إقليمياً من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال أغسطس الجاري بنحو 352.3 ألف مقعد، تلاه مسار دبي ـ جدة، بإجمالي 288.9 ألف مقعد.

وتبوأ مسار دبي - لندن هيثرو المركز الخامس إقليمياً مع 239.4 ألف مقعد، يليه مسار مومباي ـ دبي بإجمالي 237.8 ألف مقعد، ثم مسار دبي – الكويت في المركز السابع بـ 231.1 ألف مقعد، ثم مسار دلهي – دبي مع 207 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار البحرين – دبي بـ184.4 ألف مقعد، ثم مسار دبي - إسطنبول بنحو 174.9 ألف مقعد.

وبلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي 4.9 ملايين مقعد خلال يوليو الماضي مقابل 4.63 ملايين مقعد في الشهر السابق، نمو 5.9%، ليحتفظ مطار دبي الدولي بالمركز الأول عالمياً كأكبر مطار في السعة المقعدية المجدولة.

واحتفظ مطار دبي بالمركز الأول عالمياً خلال أغسطس كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، حيث تجاوز إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية 4.96 ملايين مقعد الشهر الجاري مقابل 4.09 ملايين خلال أغسطس من 2022.

مطار دبي يستحوذ على 8 من أكثر 10 خطوط ازدحاماً بالمنطقة