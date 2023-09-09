9400 وحدة سكنية جديدة في أبوظبي

ارتفع عدد الوحدات السكنية الجديدة المسجلة في أبوظبي إلى 9400 وحدة أول 8 أشهر من 2023 عبر34 مشروعاً ما بين المنجز بالكامل أو على المخطط ضمن مراحل مختلفة من الأعمال الإنشائية على مساحات تصل إلى 684 ألف متر مخصصة للبناء السكني والأنشطة التجارية.

وطبقاً لمؤشرات حديثة للمشاريع المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل بالإمارة فإن 86% من الوحدات السكنية وحوالي 58 % من مساحات الأراضي المتاحة للبناء تضمنتها المشاريع الجديدة تحت الإنشاء وتضم 8000 وحدة سكنية على مساحة 400 ألف متر مربع.

وكشفت البيانات عن تنوع البدائل والخيارات التي توفرها مناطق الاستثمار العقاري مع سعي المطورين لإطلاق مشاريع نوعية توفر مستويات مختلفة من الوحدات السكنية ما بين الأبراج السكنية ومجمعات الفلل السكنية لتنويع عوامل الجذب واستقطاب الأثرياء أو عملاء برامج التمويل العقاري المصرفي والمستثمرين الراغبين في التملك الحر.



9400 وحدة سكنية جديدة بأبوظبي منذ بداية العام