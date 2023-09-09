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نقص الإمدادات يقفز بالنفط لأعلى مستوى في 9 أشهر

9/9/2023 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % مسجلةً أعلى مستوياتها في 9 أشهر أول من أمس مدعومة بصعود العقود الآجلة للديزل الأمريكي ومخاوف شح إمدادات النفط بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً أو 0.8 % لتبلغ عند التسوية 90.65 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتاً أو 0.7 % ليبلغ عند التسوية 87.51 دولاراً.

وظل خاما النفط في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق منذ 16 نوفمبر الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يوم الأربعاء، عندما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

وعلى مدى الأسبوع الماضي ارتفع كلا الخامين نحو 2 % بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي بنحو 5 %، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 7 %.

ومددت السعودية وروسيا، العضوان في أوبك، هذا الأسبوع تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.

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