إغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا بسبب إعصار متوقع

إغلاق 4 موانئ نفطية في ليبيا بسبب إعصار متوقع
التاريخ
9/9/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد مهندسان بقطاع النفط أن أربعة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، ستغلق اعتبارا من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام بسبب إعصار متوقع.
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