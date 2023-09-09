أعلنت &e

أمس عن توفير مكالمات مجانية إلى المملكة المغربية الشقيقة من شبكاتها العاملة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية لإتاحة الفرصة للأفراد للتواصل مع المتضرّرين من آثار الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش.

وأعرب حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز التواصل بين الأفراد داخل وخارج المملكة المغربية الشقيقة لإتاحة الفرصة لهم للاطمئنان على ذويهم انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة توفير مختلف أشكال الدعم للمملكة المغربية.

وتسري هذه المبادرة اعتباراً من 9 سبتمبر، وتشمل جميع عملاء شبكة الهاتف المتحرك في اتصالات من &e في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ليكونوا على اتصال مع عائلاتهم وأحبائهم.

ويمكن لعملاء اتصالات من &e في دولة الإمارات التواصل لمدة 30 دقيقة لغاية 15 سبتمبر مجاناً مع عائلاتهم في المملكة المغربية، إلى جانب مكالمات صادرة غير محدودة لعملاء الشبكة الموجودين في المملكة المغربية و30 دقيقة من الاتصالات الواردة خلال تواجدهم هناك.





ويمكن لعملاء اتصالات مصر من &e المتواجدين في المملكة المغربية استخدام 20 دقيقة من المكالمات الصادرة مجاناً خلال تواجدهم في المملكة المغربية على مدار الأسبوع القادم .



