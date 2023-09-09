أطلقت منصة ((بيوت)) العقارية أول مساعد افتراضي متطور يعمل بالذكاء الاصطناعي للبحث عن العقارات في المنطقة. ومن المقرر أن يقوم موقع ((BayutGPT)) بتحسين تجربة البحث عن العقارات المتقدمة بالفعل لقاعدة مستخدميه المتنوعة في الإقليم، وتقدم هذه الأداة الذكية رحلة بحث أكثر تفاعلية لأولئك الذين يتعاملون مع سوق العقارات الديناميكي في الإمارات.

تم تصميم الموقع مع وضع هدف رئيسي واحد في الاعتبار: مساعدة الباحثين عن العقارات على موقع بيوت بطريقة المحادثة، مع تقديم توصيات قيمة غنية بالبيانات، كما يعمل على تمكين الباحثين عن العقارات من خلال أداة ثورية تبسط المشهد المعقد لسوق العقارات في الإمارات.

واتخذت ((بيوت)) هذه الخطوة بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي للحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد العقاري المتطور. وذكرت ((بيوت)): سواء أكنت ترغب بالشراء لأول مرة، أم مستثمراً متمرساً، أم ببساطة تستكشف السوق العقاري، فإن الموقع يساعد في تنظيم رحلة البحث عن العقارات الخاصة بك والإجابة على أسئلة العميل، ويمكن للمستخدمين طرح الأسئلة لمعرفة المزيد عن متوسط عوائد الإيجار في المجمعات المختلفة، وأكثر المناطق طلباً في دبي، ومدى توفر نوع عقارات معين في مواقع محددة، وحتى طلب توصيات خاصة بالعقارات بناءً على تفضيلات المستخدم.