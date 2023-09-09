واصل قطاع السيارات بالإمارات، حالة التعافي التدريجي، ببيع 114 ألف سيارة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 5.8 % في حجم المبيعات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير حديث لمنصة ((focus2move))، المختصة بأسواق السيارات العالمية.

وأظهر تقرير حديث للمنصة، أن الربع الثاني سجل أكبر حصة من المبيعات، بنحو 59 ألف سيارة، بنمو 8 % عن الربع الأول من نفس الفترة، والذي بلغت مبيعاته 54 ألف سيارة، فيما حافظ السوق على التفوق على مدار الأشهر الستة لأولى من العام الجاري، مقارنة بالأداء الشهري للقطاع عن نفس الفترة من 2022، حيث كانت أبرز النتائج في شهر يونيو بمبيعات 18.9 ألف سيارة، بنمو 2.3 % عن يونيو العام الماضي.

وأوضح التقرير وجود حالة من التعافي التدريجي للسوق الإماراتي، الذي يصنف ضمن أكبر الأسواق نشاطاً لمبيعات السيارات، حيث يخطو السوق بمعدلات نمو ملحوظة، وإن ظل بمعدلات متوسطة، مقارنة بفترة المبيعات القياسية التي تظهرها السلاسل الزمنية للمبيعات قبل فترة الجائحة في 2020، وكان السوق الإماراتي قد قفز بالمبيعات الضعف في الفترة ما بين 2010 وحتى 2015، من إجمالي 213 ألف سيارة في 2010، إلى 408 آلاف سيارة في 2015، فيما تباطأ السوق نوعاً ما، إلا أن المعدل السنوي ظل عند متوسط 250 ألف سيارة في السنوات التي سبقت عام الجائحة.

وتدعم مؤشرات النمو المتوقعة التي يعكسها التقرير عن الفترة المنقضية من العام الجاري، توقعات الوكلاء في السوق المحلي بتحقق عام جيد من المبيعات، مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، بما يجعل السوق يعاود مستويات البيع ما قبل 2020، مع وجود طلب من قبل العملاء على الحجوزات المسبقة، وإتمام عمليات الشراء الفعلية، مقابل تنويع الطرز السوقية المطروحة.

ووفق ترتيب العلامات التجارية عن النصف الأول من العام الجاري، ضمن التقرير، حافظت سيارات تويوتا على تصدرها مبيعات السوق، مسجلة نمواً في مبيعاتها قدره 6.4 % عن نفس الفترة من 2022، لتتجاوز حصتها السوقية

30 %، وبإجمالي مبيعات 34.4 ألف سيارة، تلتها نيسان، التي نمت مبيعاتها بحوالي 27.6 %، مسجلة بيع أكثر من 20 ألف سيارة، بينما تلتها ميتسوبيشي، التي تقدمت للمرتبة الثالثة، مسجلة نمواً 57.4 %، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى قربة 7 آلاف سيارة.