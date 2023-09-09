موسى مبارك.. 36 عاماً من التحليق مع «طيران الإمارات»

لم يكن يخطر ببال موسى مبارك أن ترسم زيارته مطار دبي مسار حياته المهنية بعد أن رأى طاقم الخدمات الجوية لطيران الإمارات، فقرر حينها أن يعمل مضيفاً جوياً رغم دراسته الإعلام. وعلى الرغم من مسيرة عمله الطويلة مضيفاً جوياً في طيران الإمارات فإن موسى مبارك، الذي التقته ((البيان)) فور عودته من رحلة قادمة من بانكوك، لا يزال يمتلك شغف البدايات، ذلك الشغف الذي جعله يتمسك بمهنته على الرغم من الفرص المتاحة أمامه للانتقال للعمل الأرضي في تدريب أطقم الضيافة الجدد.

البدايات

وعن بدايته مع طيران الإمارات، قال موسى مبارك: أنهيت دراستي بتخصص الإعلام في جامعة الإمارات بالعين، وكنت أحلم دائماً بالعمل في مجال الطيران. في أحد الأيام، بينما كنت أنتظر في مبنى مطار دبي الدولي لاستقبال قريب على رحلة طيران الإمارات (بومباي - دبي)، التقيت اثنين من أصدقائي يرتديان زي طاقم طيران الإمارات. لقد أعجبت بأناقتهما وشخصيتهما والثقة بالنفس التي ظهرا بها. بعد بضعة أيام، تقدّمت بطلب للعمل في طيران الإمارات، وانضممت إلى الطاقم في 14 مارس 1987، كانت أول خطوة في مسيرتي المهنية التي امتدت لنحو 36 عاماً ولا تزال، جُبْتُ خلالها العالم عبر أكثر من 3500 رحلة.

وأضاف مبارك: عند انضمامي، كان فريق طاقم طيران الإمارات مكوناً من نحو 500 مضيف ومضيفة، وكنا نخدم 5 وجهات فقط: مومباي ودلهي وكراتشي وعمّان والقاهرة، بأربع طائرات: طائرة إيرباص A300 من الخطوط الجوية الباكستانية، وطائرة بوينغ 727، وطائرتا A310. وعندما استلمنا أول طائرة A310، غمرتنا السعادة، لأن هذه الطائرات عريضة البدن مكّنت طيران الإمارات من العمل إلى وجهات مثل لندن غاتويك وإسطنبول وفرانكفورت. وبعد ذلك، تواصل دخول طائرات البوينغ 777 في عام 1996، ثم طائرات الإيرباص A330 وA340 إلى الأسطول، وأخيراً في عام 2008 طائرات A380 العملاقة، التي شكّلت مصدر فخر وإلهام لنا.

وأضاف: كنت خامس مضيف جوي إماراتي في طيران الإمارات، وسرعان ما ارتفع العدد إلى 65 مضيفاً ومضيفة إماراتية، وكنا حريصين في أطقم الضيافة على إنجاح الناقلة، التي لم تزل وليدة وسط منافسة قوية من شركات عريقة في السوق، وتمكنّا من التميز عن الآخرين خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال: في البدايات، كانت فترات استراحتنا في الوجهات الخارجية تمتد في بعض الأحيان إلى بضعة أيام، وكنا نعمل مع الزملاء أنفسهم باستمرار، ما خلق صداقات وأجواءً عائلية رائعة في أوساط الطاقم. الآن، يزيد عددنا على 20 ألفاً، ونعمل مع أفراد مختلفين في كل مرة، وهذا أمر رائع أيضاً؛ لأننا نتعرف على عدد أكبر من الأشخاص، خصوصاً في أوقات التوقف التي أصبحت لا تتعدى 24 ساعة مع زيادة عدد رحلات طيران الإمارات.

وأضاف: التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمدها طيران الإمارات باستمرار أسهمت في تخفيف أعبائنا، وساعدتنا في أداء عملنا بشكل أفضل. الآن في أيدينا أجهزة تابلت وكمبيوترات محمولة، ولم يعد لدينا أعمال ورقية، بينما كنا في البدايات نرسل تقاريرنا بالفاكس إلى المقر الرئيسي خلال فترات التوقف؛ الأمر الذي كان يتطلب مزيداً من الجهد.

تدريب

وعن تدريب طاقم الطائرة، أوضح أن العمل في أطقم الضيافة شهد تطوراً كبيراً، فقد كانت عمليات التدريب مقتصرة في البداية على المحاضرات النظرية في مبنى دناتا القديم، وبعض التجارب العملية على إحدى الطائرات المتوقفة في المطار، التي كانت تستخدم للتدرب على إخلاء الطائرة، أما التدريب على الهبوط على الماء في حالات الطوارئ، فقد كان يُجرى في بركة سباحة نادي النصر. وتطوّر التدريب وصولاً إلى المناهج الاحترافية من خلال أجهزة المحاكاة والمعدات الحديثة والخبرات المتخصصة في كلية الإمارات للطيران، التي باتت تؤهل أفضل أطقم الضيافة في العالم بشهادة الكثيرين من المتخصصين في الصناعة.

وتدرّج موسى مبارك في العمل من مضيف مبتدئ في الدرجة السياحية إلى الخدمة في درجة الأعمال، ثم الدرجة الأولى بحلول عام 1993، ثم أصبح مشرفاً على طاقم الطائرة Purser في عام 2008. وقال: أتيحت لي فرص للسفر واستكشاف جميع الوجهات الـ150 على شبكة طيران الإمارات، باستثناء عدد من المدن لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. ويأتي على رأس وجهاتي المفضلة، التي أحببتها كثيراً، كلٌ من شيكاغو ومالطا وسان فرانسيسكو، إضافة إلى العديد من وجهاتنا في الشرق الأقصى، مثل كوالالمبور وبانكوك والمدن الهندية، مثل كولكاتا وتشيناي.

وأضاف: سافرت على رحلات افتتاحية، وشهدت معارض طيران وسياحة وتوظيف، وغيرها من الأحداث عبر شبكة طيران الإمارات، والتقيت العديد من مشاهير الفنانين العرب والأجانب ونجوم كرة القدم والدبلوماسيين والمسؤولين الإماراتيين والعرب والأجانب.