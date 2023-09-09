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«إندبندنت»: دبي ضمن أفضل 10 وجهات سياحية شتوية

9/9/2023 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختارت صحيفة ((إندبندنت)) البريطانية دبي ضمن 10 وجهات سياحية عائلية مذهلة لقضاء موسم الشتاء المقبل.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فإن دبي باتت الوجهة الجديرة بالارتياد للعائلات الراغبة في التمتع بشتاء مشمس وذلك لعدة أسباب مقنعة، ومنها درجة حرارتها الممتعة في فصل الشتاء، وروعة الفنادق المزودة شواطئ خاصة ساحرة ومجهزة بالمرافق ووسائل الراحة والرفاهية التي تلبي احتياجات أفراد الأسرة كافة.

واستعرض التقرير بالأسماء بعضاً من أروع الفنادق والمنتجعات في دبي التي يمكن للعائلات التمتع فيها بقضاء عُطلة عائلية شتوية لا تُنسى.

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