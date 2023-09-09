المركبات الكهربائية «نجمة» معرض ميونيخ الدولي

استحوذت المركبات الكهربائية على الاهتمام الأوسع خلال المعرض الدولي للسيارات الذي يغلق أبوابه نهاية الأسبوع الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية، وطغت على سائر الابتكارات على صعيد مركبات الوقود.

وفي وسط مدينة ميونيخ، حيث الوصول إلى معرض ((آي إيه إيه)) مجاني لعامة الناس، لا تُعرض سيارات عاملة بالبنزين على منصات العرض الخاصة بـ((بي ام دبليو)) أو ((رينو))، فيما يُعرض القليل من السيارات الهجينة لدى ((مرسيدس))... فلدى كبرى الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات، الأولوية باتت بوضوح للمركبات الكهربائية، رغم أن الطرازات العاملة بالبطاريات لا تزال تمثل جزءاً صغيراً فقط من المبيعات في أوروبا.

حتى أن رئيس شركة ((بي ام دبليو)) حذر عبر صحيفة ((بيلد)) اليومية الشهيرة، من أن عدد السيارات الحرارية المباعة يُتوقع أن يزيد بحلول 2035، عندما يُفترض أن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة في الاتحاد الأوروبي كهربائية. وحدها شركة ((بورشه)) عرضت سيارة غير عاملة بالكهرباء، في الصف الثاني من منصتها، كما لو أنها أرادت الإيحاء بأن هذه المركبات باتت من زمن غابر.

لكن ذلك لا يشكل أي مصدر أسف لدى ناتالي، المقيمة في ميونيخ، والتي تمت مقابلتها على منصة العلامة التجارية الراقية. وهي قالت إن الطرازات الكهربائية ((هي المستقبل))، وذلك بعد التقاط صورة لابنيها خلف مقود سيارة تعمل بالوقود بسعر يقرب من 180 ألف يورو.