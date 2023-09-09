تريليونا درهم أصول واستثمارات بنوك دبي بنمو 11 %

نمت الأصول والاستثمارات المملوكة لبنوك إمارة دبي بنحو 11 % خلال عام واحد منذ منتصف العام الماضي معززة مراكزها المالية بإضافة بنحو 187 مليار درهم خلال عام لتقارب إجمالي أصولها واستثماراتها تريليوني درهم حتى منتصف العام الجاري. وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي بأن بنوك دبي شهدت زيادة تدريجية منذ العام الماضي في إجمالي الممتلكات بما رفع حصتها إلى أكثر من 44.5 % من قاعدة الأصول والاستثمارات المصرفية في الإمارات.

ووفق توزيع الأصول والاستثمارات كل على حدة استحوذت بنوك دبي على نحو 44.7 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة حيث أضافت 150 مليار درهم كقيمة إضافية لقاعدة أصولها ما بين يونيو 2022 ونهاية يونيو الماضي. وشهدت تلك الفترة نمواً شهرياً تدريجياً بمتوسط 1.7 % في إجمالي رصيد الأصول.

رصيد تراكمي

وبحسب البيانات بلغت حصة بنوك الإمارة 39.1 % من إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الخاصة بالبنوك المسجلة في الدولة بنهاية يونيو الماضي حيث أضافت 37 ملياراً على مدار العام وتنوعت المحفظة الاستثمارية للبنوك العاملة في دبي ما بين الأنشطة الأنشطة الرئيسية وتشمل الأوراق المالية والأسهم والسندات المحفوظة إلى جانب عدد من الأوجه الاستثمارية الأخرى.

أداء متباين

وأظهرت بيانات المصرف المركزي، أداء شهرياً متبايناً على مدار العام بما يخص أنشطة التمويلات الممنوحة من بنوك الإمارة لكافة القطاعات رغم ذلك سجل الرصيد الإجمالي للائتمان من جانبها ارتفاعاً طفيفاً بإضافة 4 مليارات درهم عن الرصيد المسجل في يونيو 2022 وتركزت معظم التمويلات الجديدة في القطاعات المحلية. وحافظت بنوك دبي على حصة الصدارة المحلية مختصة بأكثر 46.4 % من إجمالي الائتمان المحلي حتى منتصف العام الجاري.

استقطاب الودائع

على صعيد، نشطت بنوك الإمارة بشكل واضح في استقطاب ودائع العملاء حيث عززت رصيد تلك الودائع خلال العام بأكثر من 12.5 % وأضافت نحو 121 مليار درهم كودائع جديدة لتختص بحصة 45.4 % من إجمالي ودائع العملاء بمصارف الدولة حتى نهاية يونيو الماضي. وجاءت الزيادة في ودائع العملاء مدفوعة بالنمو الملحوظ في إجمالي الودائع من فئة المقيمين بالدولة حيث تتزايد ثقتهم في القطاع الذي يعزز جاذبيته وكفاءته وقدرته على إعادة استثمار الودائع في قنوات متنوعة وتمويل مشاريع وخطط التنمية الشاملة في الدولة.