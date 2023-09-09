أكد ياسر حسن مدير عام القطاع التجاري لدى شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، أن التصنيع الذكي يعد داعماً رئيساً للاقتصاد الدائري.

وقال: تعتبر ((إنترنت الأشياء))، إحدى هذه المفاهيم أو التقنيات. وهو في الواقع مصطلح غير كافٍ للتعبير عن النطاق الكامل لإمكانات هذه الأنواع من الأنظمة. ونعمل اليوم على التطور سريعاً لنقدم نموذجاً جديداً من البنى ذات التقنيات الهجينة والمتصلة بالسحابة، لنحقق أكثر بكثير من مجرد جمع البيانات ومشاركتها.

ويتضمن مستقبل إنترنت الأشياء، نماذج رقمية لكل عنصر من عناصر التصنيع، توفر كل منها مستويات جديدة من الرقابة والتحليل والتحكم في الوقت الفعلي. كما تتضمن أيضاً إمكانات تعلم الآلة داخل الأجهزة القادرة على تحليل الصور المعقدة والاستجابة للتغييرات، بدلاً من مجرد تسجيلها.

وأضاف: سنجد في كل مرحلة طوال دورة حياة المنتج، بدءاً من سلاسل التوريد إلى التصنيع، وما يحدث عند مغادرة المنتج لخط الإنتاج، أن هذه التقنيات توفر طرقاً مختلفة للعمل، وتقوم بتحويل أحد أهم المفاهيم في الاستدامة من رؤية مستقبلية إلى واقع عملي.

وتعمل تقنيات إنترنت الأشياء الجديدة لدينا على تمكين الاقتصاد الدائري ليصبح واقعاً ملموساً. ولا يطلب العملاء منا تقنيات إنترنت الأشياء المحددة، وكذلك لا يطلب مختصو التقنية ((بعضاً من حلول تقنية المعلومات))، بل يفكرون من حيث نتائج الأعمال المحددة التي يرغبون في الوصول إليها، والطرق التي يودون من خلالها مراقبة سير أعمالهم والتحكم بها، وتحسينها للحصول على تلك النتائج.

وإن كنا جادين في إنشاء اقتصاد دائري، هناك الكثير من النتائج ذات الصلة التي يمكن أن تسهم في تحقيقها البنى التقنية الحديثة والقائمة على السحابة.

وتشمل تلك النتائج إطالة دورة حياة المنتجات ومكوناتها، وإبقاءها قيد الاستخدام، من خلال إعادة التدوير والتجديد، وزيادة كفاءة الطاقة إلى الحد الذي يمكن أن يعمل فيه التصنيع الدائري بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة.

مبادئ

وقال: هناك الكثير من المبادئ الثابتة في مجال التصنيع، والتي تم وضعها في قالب محدود، ونادراً ما يتم التشكيك فيها، أو النظر بمدى فاعليّتها، لأنها تمثل شبكة أمان لحماية العناصر التي تعتبر مهمة بالنسبة لأرباح الشركة المصنعة.

وتتبنى مبادئ التصنيع التقليدية، فكرة أنه نادراً ما يستحق الأمر المخاطرة بإغلاق المعدات، لأن سير العمل يكون أكثر قوة وكفاءة عند الاستمرارية بتشغيل المعدات واستثمارها بسرعتها القصوى.

ويقيّد القلق بشأن الموثوقية، الطريقة التي يسير بها مجال التصنيع، لأن كل شيء يجب أن يتم تحسينه بما يضمن استمرار العمليات. ويؤدي ذلك إلى استهلاك الكثير من الطاقة، كما أنه يتسبب أيضاً بإغلاق الباب في وجه الكثير من إمكانات وفرص الابتكار.