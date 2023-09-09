«تيكتس» ترشح لجوائزها أفضل الأماكن السياحية في الإمارات

أعلنت منصة حجز التذاكر الرائدة عبر الإنترنت ((تيكتس)) عن ترشيح 229 مرشحاً للتنافس من أجل الفوز بجائزة ((أجمل معلم سياحي)) المرموقة. وتحتفي هذه الجوائز بالتميز في المتاحف والمعالم السياحية والتجارب في ثماني دول متنوعة ونابضة بالحياة، وتشمل هذه الدول الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا.

ومن بين المعالم المتميزة التي تم ترشيحها من الإمارات: متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف المستقبل، وحديقة الإمارات للحيوانات.

وتقدم جوائز ((تيكتس)) فئتين جديدتين في هذا العام، هما ((أفضل تجربة عائلية)) و((أفضل نشاط))، حيث ستكرم فئة ((أفضل تجربة عائلية)) حدائق الحيوان وأحواض السمك والمتنزهات الترفيهية والمتنزهات المائية الاستثنائية التي تصمم لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن لحظات لا تنسى.

بينما ستسلط فئة ((أفضل نشاط)) الضوء على الجولات السياحية الاستثنائية، ومشاهدة المعالم السياحية، والرحلات البحرية للاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية، والتجارب الترفيهية وتجارب الطهي، ومجموعة متنوعة من الأنشطة.

كما منحت الفرصة أيضاً للمعالم التأهل لنيل الجوائز من خلال فئتين مبتكرتين مبنيتين على التطبيق، وهما ((أفضل جوهرة مخفية)) و((أكثر الأماكن ابتكاراً)).

وقال لورينس لورينك، الرئيس التنفيذي لشركة ((تيكتس)) إن جوائز ((أجمل معلم سياحي)) لعام 2023 كشفت عن مجموعة فريدة من المرشحين، حيث تضمنت أفضل المعالم السياحية والمتاحف الرائعة في هذا القطاع، والتي نالت إعجاباً كبيراً من أكثر من مليون عميل راض من خلال عملية استبيان رضا العملاء من قبل تيكتس في مختلف أنحاء العالم، والتي أثرت بشكل لا يمكن نسيانه على زوارها.

نحن فخورون جداً بالتعاون مع هذه الوجهات الاستثنائية ومتحمسون لتكريمها في حفل جوائز ((أجمل معلم سياحي)) لعام 2023.