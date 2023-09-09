مطار دبي يستحوذ على 8 من أكثر 10 خطوط ازدحاماً بالمنطقة

واصل مطار دبي استحواذه على أكثر خطوط الطيران ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر أغسطس، حيث كشفت بيانات صادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن 8 من أكبر 10 مسارات طيران ازدحاماً في المنطقة تنطلق من مطار دبي أو إليه.

وبحسب بيانات «أو إيه جي» جاء مسار دبي – الرياض في المركز الثاني على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية خلال أغسطس الجاري بنحو 352.3 ألف مقعد، تلاه مسار دبي ـ جدة، الذي احتل المركز الثالث على مستوى المنطقة بإجمالي 288.9 ألف مقعد.





دبي هيثرو

وأظهرت البيانات أن مسار دبي - لندن هيثرو جاء في المركز الخامس بـ239.4 ألف مقعد، ثم مسار مومباي ـ دبي في المركز السادس بنحو 237.8 ألف مقعد، ثم مسار دبي – الكويت في المركز السابع بنحو 231.1 ألف مقعد، وجاء مسار دلهي – دبي في المركز الثامن بنحو 207 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار البحرين – دبي بـ184.4 ألف مقعد، ثم مسار دبي - إسطنبول عاشراً بنحو 174.9 ألف مقعد.

وبحسب بيانات المؤسسة احتل مسار القاهرة ـ جدة المركز الأول على مستوى المنطقة من حيث حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال شهر أغسطس بنحو 415.6 ألف مقعد، في حين جاء مسار القاهرة – الرياض في المركز الرابع على مستوى المنطقة بـ 286.2 ألف مقعد.





الرحلات المغادرة

وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة في مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.9 ملايين مقعد خلال يوليو الماضي مقابل 4.63 ملايين مقعد في الشهر السابق، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.9%، ليحتفظ مطار دبي الدولي بالمركز الأول عالمياً كأكبر مطار في السعة المقعدية المجدولة.





صدارة عالمية

وكشفت مؤسسة «أو إيه جي» عن أن مطار دبي الدولي احتفظ بمرتبة الصدارة عالمياً خلال شهر أغسطس كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، حيث تجاوز إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي نحو 4.96 ملايين مقعد الشهر الجاري مقابل 4.09 ملايين مقعد مجدول خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2022.