11 % نمو أصول واستثمارات بنوك دبي إلى 2 تريليون

ارتفعت أصول واستثمارات بنوك إمارة دبي 11 % خلال عام واحد منذ منتصف 2022 وعززت مراكزها المالية بإضافة 187 مليار درهم ترفع إجمالي أصولها واستثماراتها إلى تريليوني درهم حتى نهاية يونيو الماضي.

وشهدت بنوك دبي زيادة تدريجية في إجمالي الممتلكات منذ العام الماضي ورفعت حصتها لنحو 44.5% من قاعدة الأصول والاستثمارات المصرفية في الإمارات وفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي.

واستحوذت بنوك دبي على 44.7% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة، حيث أضافت 150 مليار درهم كقيمة إضافية لقاعدة أصولها بين يونيو 2022 ونهاية يونيو الماضي، وشهدت تلك الفترة نمواً شهرياً تدريجياً بمتوسط 1.7% في رصيد الأصول.

وبلغت حصة بنوك الإمارة 39.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الخاصة بالبنوك المسجلة في الدولة بنهاية يونيو، حيث أضافت 37 ملياراً على مدار العام.

وحافظت بنوك دبي على حصة الصدارة المحلية مختصة بأكثر 46.4% من إجمالي الائتمان المحلي حتى منتصف العام الجاري.

ونشطت بنوك دبي في استقطاب ودائع العملاء لترتفع بأكثر من 12.5%، وأضافت نحو 121 مليار درهم ودائع جديدة بحصة 45.4% من إجمالي الودائع بمصارف الدولة بنهاية يونيو 2023.

الإمارات تحقق مراكز متقدمة في التصنيفات الائتمانية