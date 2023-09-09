لا ضحايا أو مصابين بين البحرينيين في زلزال المغرب

لا ضحايا أو مصابين بين البحرينيين في زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 7:16:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت سفارة البحرين لدى المملكة المغربية الشقيقة عدم تسجيل أي ضحايا أو مصابين من المواطنين البحرينيين المتواجدين بالمغرب جراء الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش المغربية.
وكتبت السفارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «اكس» أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية بالمملكة المغربية تبين عدم تسجيل ضحايا أو مصابين من المواطنين البحرينيين المتواجدين بالمملكة المغربية ولله الحمد.
وأهابت سفارة مملكة البحرين في الرباط بكافة المواطنين البحرينيين المتواجدين في المدن التي تعرضت للزلزال في المملكة المغربية ضرورة أخذ الحيطة والحذر.
ودعت السفارة المواطنين الكرام إلى الالتزام واتباع تعليمات السلطات المحلية في هذا الشأن، والتواصل عند الضرورة على الأرقام التالية:
سفارة مملكة البحرين في الرباط:
00212666131313
00212662115505
مكتب المتابعة بوزارة الخارجية:
17227555 كلمات دالة
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