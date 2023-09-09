لا ضحايا أو مصابين بين البحرينيين في زلزال المغرب

وكتبت‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬تبين‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬ضحايا‭ ‬أو‭ ‬مصابين‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتواجدين‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭.‬

وأهابت‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬بكافة‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للزلزال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬ضرورة‭ ‬أخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭.‬

ودعت‭ ‬السفارة‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرام‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬واتباع‭ ‬تعليمات‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬والتواصل‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬التالية‭:‬

سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الرباط‭:‬

00212666131313

00212662115505

مكتب‭ ‬المتابعة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭:‬

17227555