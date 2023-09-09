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قيادة خفر السواحل تشارك في اجتماع وكالات الأمن البحري وقيادات خفر السواحل بالمنطقة الآسيوية

9/9/2023 7:16:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬لرؤساء‭ ‬وكالات‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬وقيادات‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الآسيوية‭ (‬ HACGAM ‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إسطنبول‭ ‬بالجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬بحار‭ ‬آمنة‭ ‬ونظيفة‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭-‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ممثلي‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬ومنظمة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وكالات‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬وقيادات‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬وفرض‭ ‬السيطرة‭ ‬البحرية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬بحل‭ ‬القضايا‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬البحري‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬ومنع‭ ‬الأعمال‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬وبرامج‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عقد‭ ‬الوفد‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائية‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البحري‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تركيا،‭ ‬باكستان،‭ ‬سنغافورة‭ ‬وإندونيسيا‭. ‬

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