قيادة خفر السواحل تشارك في اجتماع وكالات الأمن البحري وقيادات خفر السواحل بالمنطقة الآسيوية
التاريخ
9/9/2023 7:16:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك وفد من قيادة خفر السواحل في أعمال الاجتماع التاسع عشر لرؤساء وكالات الأمن البحري وقيادات خفر السواحل بالمنطقة الآسيوية ( HACGAM )، والذي عقد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار «بحار آمنة ونظيفة»، خلال الفترة من 5-8 سبتمبر الجاري وبمشاركة ممثلي 20 دولة ومنظمة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تعزيز التعاون بين وكالات الأمن البحري وقيادات خفر السواحل لتحقيق الأمن البحري وفرض السيطرة البحرية، والتي من شأنها أن تسمح بحل القضايا البحرية في مجالات البحث والإنقاذ البحري وحماية البيئة البحرية ومنع الأعمال غير المشروعة في البحر وبرامج بناء القدرات.
وعلى هامش الاجتماع عقد الوفد لقاءات ثنائية لبحث سبل التعاون في المجال البحري وبناء القدرات مع كل من تركيا، باكستان، سنغافورة وإندونيسيا. كلمات دالة
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