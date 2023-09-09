وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وكالات‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬وقيادات‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬البحري‭ ‬وفرض‭ ‬السيطرة‭ ‬البحرية،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬بحل‭ ‬القضايا‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬البحري‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭ ‬ومنع‭ ‬الأعمال‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬وبرامج‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عقد‭ ‬الوفد‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائية‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬البحري‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تركيا،‭ ‬باكستان،‭ ‬سنغافورة‭ ‬وإندونيسيا‭. ‬