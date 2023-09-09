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إدارة ناجحة لحكامنا الدوليين

9/9/2023 7:16:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬حكامنا‭ ‬الدوليون‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبي‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه‭ ‬وتركمانستان،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للمجموعة‭ ‬ K ‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024‭ ‬المقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬بنظام‭ ‬التجمع‭. ‬وشارك‭ ‬إسماعيل‭ ‬حبيب‭ ‬كحكم‭ ‬أول‭ ‬وعبدالله‭ ‬صالح‭ ‬مساعدًا‭ ‬أول‭ ‬وسلمان‭ ‬طلاسي‭ ‬مساعدًا‭ ‬ثانٍ‭.‬

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