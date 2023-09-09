إدارة ناجحة لحكامنا الدوليين

إدارة ناجحة لحكامنا الدوليين
التاريخ
9/9/2023 7:16:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك حكامنا الدوليون في إدارة مباراة منتخبي الصين تايبيه وتركمانستان، ضمن الجولة الأولى للمجموعة K من تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 المقامة حاليًا بنظام التجمع. وشارك إسماعيل حبيب كحكم أول وعبدالله صالح مساعدًا أول وسلمان طلاسي مساعدًا ثانٍ. كلمات دالة
MENAFN09092023000055011008ID1107038377
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.