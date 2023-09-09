Sunday, 10 September 2023 02:55 GMT

رئيس مجلس أمناء ((العلوم التطبيقية)) يشيد بالمضامين السامية لكلمة جلالة الملك بمناسبة العام الدراسي الجديد

9/9/2023 7:16:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬بالمضامين‭ ‬السامية‭ ‬لكلمة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024م‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬جلالته‭ ‬للعملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬للعمل‭ ‬لجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزاً‭ ‬تعليمياً‭ ‬ووجهة‭ ‬للتعليم‭ ‬وجذب‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

ونوه‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيته‭ ‬الحكيمة‭ ‬لبناء‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المتعلم‭ ‬إيماناً‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬بأن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بجيل‭ ‬الشباب‭ ‬وتعليمهم‭ ‬هو‭ ‬العنصر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتقدم‭ ‬المجتمعات‭ ‬والشعوب،‭ ‬لتبقى‭ ‬راية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالية‭ ‬خفاقة‭ ‬بقيادتها‭ ‬وشبابها‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬للبلاد‭ ‬بتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نهضة‭ ‬علمية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلات‭ ‬تنموية‭ ‬وتربوية‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭.‬

وأثنى‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومجلس‭ ‬التعلم‭ ‬العالي‭ ‬متمثلة‭ ‬بالوزير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ممثلة‭ ‬بالأمين‭ ‬العام‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي،‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تعليم‭ ‬جامعي‭ ‬ذي‭ ‬جودة‭ ‬عالية،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وفي‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخريجين‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬نظام‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأكاديمي‭.‬

وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بأن‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬باعتبارها‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬بحرينية‭ ‬رائدة‭ ‬تحرص‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬الصورة‭ ‬المشرقة‭ ‬لتطور‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالمية‭ ‬والعربية،‭ ‬وتمثيلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬العلمية‭ ‬عربياً‭ ‬وعالمياً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬مستمر‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

ختاماً؛‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬كاكا‭ ‬ونواب‭ ‬الرئيس‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الطلبة‭ ‬والعملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬قد‭ ‬هيأت‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهوزية‭ ‬القاعات‭ ‬الدراسية‭ ‬ومختبرات‭ ‬الجامعة‭ ‬والمختبرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكلية‭ ‬الهندسة‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬فريدة‭ ‬للطلبة‭ ‬الملتحقين‭ ‬ببرامج‭ ‬الجامعة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬لطلبتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المختبرات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدراسة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬كمختبرات‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬ومختبرات‭ ‬التصميم،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الكيمياء‭ ‬والفيزياء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مختبر‭ ‬بلومبيرغ‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬للطلاب،‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬باعتباره‭ ‬أهم‭ ‬المنصات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬المالية،‭ ‬والمعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشركات‭ ‬والبنوك،‭ ‬كما‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬البورصة‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستثمار‭ ‬داخل‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الجديدة،‭ ‬والأفكار‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬العصر‭.‬

كلمات دالة

MENAFN09092023000055011008ID1107038376

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث