وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬جلالته‭ ‬للعملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬جلالته‭ ‬الدائم‭ ‬للعمل‭ ‬لجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مركزاً‭ ‬تعليمياً‭ ‬ووجهة‭ ‬للتعليم‭ ‬وجذب‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭.‬

ونوه‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيته‭ ‬الحكيمة‭ ‬لبناء‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬المتعلم‭ ‬إيماناً‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬بأن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بجيل‭ ‬الشباب‭ ‬وتعليمهم‭ ‬هو‭ ‬العنصر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتقدم‭ ‬المجتمعات‭ ‬والشعوب،‭ ‬لتبقى‭ ‬راية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عالية‭ ‬خفاقة‭ ‬بقيادتها‭ ‬وشبابها‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬للبلاد‭ ‬بتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نهضة‭ ‬علمية‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلات‭ ‬تنموية‭ ‬وتربوية‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭.‬

وأثنى‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومجلس‭ ‬التعلم‭ ‬العالي‭ ‬متمثلة‭ ‬بالوزير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ممثلة‭ ‬بالأمين‭ ‬العام‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي،‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬التعليم‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تعليم‭ ‬جامعي‭ ‬ذي‭ ‬جودة‭ ‬عالية،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وفي‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخريجين‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬نظام‭ ‬الاعتماد‭ ‬الأكاديمي‭.‬

وصرح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بأن‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬باعتبارها‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬بحرينية‭ ‬رائدة‭ ‬تحرص‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬الصورة‭ ‬المشرقة‭ ‬لتطور‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬التصنيفات‭ ‬العالمية‭ ‬والعربية،‭ ‬وتمثيلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬العلمية‭ ‬عربياً‭ ‬وعالمياً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬مستمر‭ ‬للفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

ختاماً؛‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬وهيب‭ ‬الخاجة‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عمار‭ ‬كاكا‭ ‬ونواب‭ ‬الرئيس‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الطلبة‭ ‬والعملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬قد‭ ‬هيأت‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهوزية‭ ‬القاعات‭ ‬الدراسية‭ ‬ومختبرات‭ ‬الجامعة‭ ‬والمختبرات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكلية‭ ‬الهندسة‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬فريدة‭ ‬للطلبة‭ ‬الملتحقين‭ ‬ببرامج‭ ‬الجامعة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬لطلبتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المختبرات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الدراسة‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬كمختبرات‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬ومختبرات‭ ‬التصميم،‭ ‬ومختبرات‭ ‬الكيمياء‭ ‬والفيزياء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مختبر‭ ‬بلومبيرغ‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬للطلاب،‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬باعتباره‭ ‬أهم‭ ‬المنصات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬البحوث‭ ‬المالية،‭ ‬والمعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشركات‭ ‬والبنوك،‭ ‬كما‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬البورصة‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأسهم،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستثمار‭ ‬داخل‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الجديدة،‭ ‬والأفكار‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬العصر‭.‬