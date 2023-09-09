رئيس مجلس أمناء ((العلوم التطبيقية)) يشيد بالمضامين السامية لكلمة جلالة الملك بمناسبة العام الدراسي الجديد
التاريخ
9/9/2023 7:16:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة بالمضامين السامية لكلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024م.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن كلمة جلالة الملك تنطلق من الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالته للعملية التعليمية، وتأكيد جلالته الدائم للعمل لجعل مملكة البحرين مركزاً تعليمياً ووجهة للتعليم وجذب الطلبة على مستوى المنطقة.
ونوه الدكتور وهيب الخاجة إلى أن اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بالعملية التعليمية يعكس رؤيته الحكيمة لبناء جيل من الشباب البحريني المتعلم إيماناً من جلالته بأن الاهتمام بجيل الشباب وتعليمهم هو العنصر الرئيسي لتقدم المجتمعات والشعوب، لتبقى راية مملكة البحرين عالية خفاقة بقيادتها وشبابها.
وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن ما حققته مملكة البحرين في المسيرة التعليمية يعكس اهتمام القيادة الحكيمة للبلاد بتطوير المنظومة التعليمية في البحرين، تماشياً مع التطورات العلمية التي يشهدها العالم، حيث شهد قطاع التعليم والتعليم العالي في مملكة البحرين نهضة علمية أسهمت في تحقيق نقلات تنموية وتربوية خلال العقدين الماضيين.
وأثنى الدكتور وهيب الخاجة على الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ومجلس التعلم العالي متمثلة بالوزير الدكتور محمد بن مبارك جمعة، والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ممثلة بالأمين العام الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي، لتطوير منظومة التعليم والتعليم العالي في البحرين وحرصهم على تقديم تعليم جامعي ذي جودة عالية، يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وفي الارتقاء بمستوى الخريجين بما يتناسب مع معايير نظام الاعتماد الأكاديمي.
وصرح رئيس مجلس الأمناء بأن جامعة العلوم التطبيقية باعتبارها مؤسسة تعليمية بحرينية رائدة تحرص دائماً على إبراز الصورة المشرقة لتطور التعليم في البحرين من خلال ما حققته من إنجازات في التصنيفات العالمية والعربية، وتمثيلها مملكة البحرين في مختلف المحافل العلمية عربياً وعالمياً، مشيراً إلى أن التسجيل في الجامعة مستمر للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023-2024.
ختاماً؛ قدم الدكتور وهيب الخاجة شكره إلى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمار كاكا ونواب الرئيس وكافة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على جهودهم في خدمة الطلبة والعملية التعليمية، مشيراً إلى أن الجامعة قد هيأت كافة الظروف المناسبة لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد من خلال جهوزية القاعات الدراسية ومختبرات الجامعة والمختبرات الخاصة بكلية الهندسة لضمان تجربة تعليمية فريدة للطلبة الملتحقين ببرامج الجامعة، منوهاً إلى أن الجامعة حرصت على إثراء الحياة الجامعية لطلبتها من خلال مجموعة كبيرة من المختبرات التي توفرها لتعزيز الدراسة الأكاديمية، كمختبرات الهندسة المدنية، ومختبرات الهندسة المعمارية ومختبرات التصميم، ومختبرات الكيمياء والفيزياء، بالإضافة إلى مختبر بلومبيرغ الذي يوفر العديد من الخدمات للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، باعتباره أهم المنصات المالية التي يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر قدر من البحوث المالية، والمعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات والبنوك، كما يشكل فرصة للتعرف على مبادئ البورصة والعمل في سوق الأسهم، وكل ما يتعلق بالاستثمار داخل سوق العمل بالمبادئ الجديدة، والأفكار المتطورة التي تواكب العصر. كلمات دالة
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