زيادة إجراء العمليات في مجمع السلمانية الطبي بنسبة 45%

زيادة إجراء العمليات في مجمع السلمانية الطبي بنسبة 45%
التاريخ
9/9/2023 7:16:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت المستشفيات الحكومية عن ارتفاع مطرد في إجراء العمليات الجراحية في مجمع السلمانية الطبي بلغت 45% مقارنة بالأعوام السابقة وذلك ضمن الآليات التنفيذية لخطة تقليص قوائم الانتظار.
وأوضح الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أنّ قسم العمليات بمجمع السلمانية الطبي أنجز 2144 عملية جراحية خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بـ1470 عملية جراحية خلال شهر أغسطس 2021.
وأوضح الدكتور الأنصاري أن العمليات شملت 14 تخصصاً طبياً في مجمع السلمانية الطبي، منوهاً إلى استمرار المستشفيات الحكومية في تبني الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير الخدمات في جميع المستشفيات الحكومية.
وأشاد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية بجهود كافة الكوادر الصحية بقسم العمليات بمجمع السلمانية الطبي، التي أسهمت بإخلاصها وعملها الجاد في خدمة العدد الكبير من المرضى. كلمات دالة
MENAFN09092023000055011008ID1107038375
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.