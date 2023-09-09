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زيادة إجراء العمليات في مجمع السلمانية الطبي بنسبة 45%

9/9/2023 7:16:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬مطرد‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬بلغت‭ ‬45‭% ‬مقارنة‭ ‬بالأعوام‭ ‬السابقة‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الآليات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لخطة‭ ‬تقليص‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭. ‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أنّ‭ ‬قسم‭ ‬العمليات‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬أنجز‭ ‬2144‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ1470‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2021‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬شملت‭ ‬14‭ ‬تخصصاً‭ ‬طبياً‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭.‬

وأشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بجهود‭ ‬كافة‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬بقسم‭ ‬العمليات‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بإخلاصها‭ ‬وعملها‭ ‬الجاد‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬المرضى‭. ‬

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