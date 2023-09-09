



من‭ ‬جهتها،‭ ‬عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ (‬15‭) ‬جهة‭ ‬حكومية،‭ ‬لمناقشة‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬خلصت‭ ‬اللجنتان‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬وبرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬واستدامتها‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وكذلك‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬والمصروفات‭ ‬العامة‭ ‬الأولية‭.‬

فيما‭ ‬بحثت‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬جهتين‭ ‬حكوميتين،‭ ‬هما‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اتفاقية‭ ‬تأسيس‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬بحرينية‮»‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اجتماعها‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬لمناقشة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الموحد‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021م،‭ ‬وتقرير‭ ‬أداء‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2021م،‭ ‬وكشف‭ ‬المناقلات‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬التقديرات‭ ‬الأخرى‭ ‬للوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2021م،‭ ‬والمعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬اجتمعت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ومصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬لمناقشة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬واتفاقيتي‭ ‬الوكالة‭ ‬والضمان‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬لتمويل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تحسين‭ ‬نقل‭ ‬وتوزيع‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الدور،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقيتي‭ ‬القرض‭ ‬والضمان‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وصندوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للتنمية‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شبكات‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬الدور‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

أما‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬فقد‭ ‬التقت‭ ‬مع‭ (‬5‭) ‬جهات‭ ‬حكومية،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬127‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬لإضافة‭ ‬تدابير‭ ‬جديدة‭ ‬يمكن‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حماية‭ ‬وسلامة‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الصلة‭ ‬بالدعوى،‭ ‬فيما‭ ‬ناقشت‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬آرتميس‭ ‬لمبادئ‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الاستكشافات‭ ‬المدنية‭ ‬واستخدام‭ ‬القمر‭ ‬والمريخ‭ ‬والمذنبات‭ ‬والكويكبات‭ ‬للأغراض‭ ‬السلمية،‭ ‬التابعة‭ ‬للوكالة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للفضاء‭ (‬ناسا‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لقاء‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والاوقاف،‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬لمناقشة‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ (‬353‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الحماية‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‭ ‬للنساء‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬ضد‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬شرفهن‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ضد‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬دوافع‭ ‬وأسباب‭ ‬جريمة‭ ‬الاغتصاب‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬اجتمعت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لمناقشة‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬والمشروع‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

في‭ ‬حين،‭ ‬التقت‭ ‬لجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬جهة‭ ‬أهلية‭ ‬ضمت‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمراكز‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬موسع،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬تجاه‭ ‬دراسة‭ ‬القوانين‭ ‬الداعمة‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لأهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬لخدمة‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭. ‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحقوقية،‭ ‬اجتمعت‭ ‬لجنة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات،‭ ‬بهدف‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بما‭ ‬يثري‭ ‬العملية‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭.‬