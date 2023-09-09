وأوضح‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬رقابة‭ ‬وتفتيش‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬تعدّ‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬البري،‭ ‬وتقوم‭ ‬بدورها‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬جميع‭ ‬المرخصين‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬ومؤسسات،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬التزامهم‭ ‬بجميع‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬النقل‭ ‬البري،‭ ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬الإدارة‭ ‬سعيها‭ ‬لإبراز‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالضوابط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬واستدامة‭ ‬أنشطة‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬واستيفاء‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭.‬

وشدّد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لجميع‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬بمزاولة‭ ‬أنشطة‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إيمانها‭ ‬التام‭ ‬بدورهم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬النقل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بإطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المزاولة‭ ‬لأنشطة‭ ‬النقل‭ ‬البري،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتوفير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬بحسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمواصفات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬ترخيص،‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬سلامة‭ ‬الركاب‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬نقل‭ ‬متطورة‭ ‬وحديثة،‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للراغبين‭ ‬بتصحيح‭ ‬أوضاعهم‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬تراخيصهم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬استدامة‭ ‬وازدهار‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬يعدان‭ ‬مرتبطين‭ ‬بالأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بالقوانين‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬نقل‭ ‬فعالة،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬التنافسية،‭ ‬وتضمن‭ ‬الممارسات‭ ‬الآمنة‭ ‬والعادلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

ودعت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬كافة‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المخالفة‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعها‭ ‬بحسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬ترخيص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬رقابة‭ ‬وتفتيش‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬المخصص‭ ‬ Enforcement ‭.‬ LT@mtt ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬لتجنب‭ ‬التعرض‭ ‬للإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭.‬