Sunday, 10 September 2023 02:55 GMT

الوكيل المساعد للنقل البري: مبادرة لتصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة النقل البري

9/9/2023 7:16:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬يعقوب‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للنقل‭ ‬البري‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وسلامة‭ ‬عالية،‭ ‬وضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬التنافسية‭ ‬العادلة‭ ‬بين‭ ‬الشركات،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التزام‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬النقل‭ ‬البري‭.‬

وأوضح‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬رقابة‭ ‬وتفتيش‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬تعدّ‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬البري،‭ ‬وتقوم‭ ‬بدورها‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬جميع‭ ‬المرخصين‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬ومؤسسات،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬التزامهم‭ ‬بجميع‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬النقل‭ ‬البري،‭ ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬الإدارة‭ ‬سعيها‭ ‬لإبراز‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالضوابط‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬واستدامة‭ ‬أنشطة‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬واستيفاء‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭.‬

وشدّد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬لجميع‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬بمزاولة‭ ‬أنشطة‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إيمانها‭ ‬التام‭ ‬بدورهم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬النقل،‭ ‬منوهاً‭ ‬بإطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المزاولة‭ ‬لأنشطة‭ ‬النقل‭ ‬البري،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتوفير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬بحسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمواصفات‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬ترخيص،‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬سلامة‭ ‬الركاب‭ ‬وتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬نقل‭ ‬متطورة‭ ‬وحديثة،‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للراغبين‭ ‬بتصحيح‭ ‬أوضاعهم‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬تراخيصهم‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬استدامة‭ ‬وازدهار‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬يعدان‭ ‬مرتبطين‭ ‬بالأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بالقوانين‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬نقل‭ ‬فعالة،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬التنافسية،‭ ‬وتضمن‭ ‬الممارسات‭ ‬الآمنة‭ ‬والعادلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

ودعت‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬كافة‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المخالفة‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬أوضاعها‭ ‬بحسب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بكل‭ ‬ترخيص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬رقابة‭ ‬وتفتيش‭ ‬النقل‭ ‬البري‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬المخصص‭ ‬ Enforcement ‭.‬ LT@mtt ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬لتجنب‭ ‬التعرض‭ ‬للإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬المدة‭ ‬المحددة‭.‬

كلمات دالة

MENAFN09092023000055011008ID1107038373

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث