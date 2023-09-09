البحرين تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 7:16:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المناطق والاقاليم المغربية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة المئات من الأشخاص ودمار كبير في المباني والممتلكات، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب المغربي الشقيق، وتمنياتها للمصابين سرعة الشفاء جراء هذه الكارثة الطبيعية. كلمات دالة
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