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البحرين تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال

9/9/2023 7:16:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تعاطف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضامنها‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬والاقاليم‭ ‬المغربية،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬وإصابة‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ودمار‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬والممتلكات،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬لأهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬وللحكومة‭ ‬والشعب‭ ‬المغربي‭ ‬الشقيق،‭ ‬وتمنياتها‭ ‬للمصابين‭ ‬سرعة‭ ‬الشفاء‭ ‬جراء‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬الطبيعية‭.‬

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