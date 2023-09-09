رئيسا مجلسي النواب والشورى يؤكدان تضامن البحرين مع المغرب في مواجهة الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية
التاريخ
9/9/2023 7:16:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب برقيتي تعزية ومواساة إلى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وإلى النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من المناطق والاقاليم المغربية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة المئات من الأشخاص، ودمار كبير في المباني والممتلكات.
وأعرب عن بالغ التعازي وصادق المواساة إلى أهالي وذوي الضحايا والشعب المغربي الشقيق في هذا الحادث الأليم، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل مكروه.
وأكد تعاطف وتضامن مملكة البحرين مع المملكة المغربية الشقيقة في مواجهة الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقيتي تعزية ومواساة إلى راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب عددًا من المناطق والأقاليم المغربية، وأسفر عن العديد من الخسائر سواء في الأرواح أو الممتلكات.
وأعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة لكافة أسر ضحايا الزلزال وذويهم، مؤكدًا التضامن مع الأشقاء في المملكة المغربية في مصابهم الجلل والظرف الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة المغربية الشقيقة وشعبها الشقيق من كل مكروه.
كما بعث رئيس مجلس الشورى برقية تعزية مماثلة إلى مصطفى بنخيي سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين. كلمات دالة
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