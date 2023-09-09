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رئيسا مجلسي النواب والشورى يؤكدان تضامن البحرين مع المغرب في مواجهة الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية

9/9/2023 7:16:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برقيتي‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬راشيد‭ ‬الطالبي‭ ‬العلمي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وإلى‭ ‬النعم‭ ‬ميارة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬والاقاليم‭ ‬المغربية،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬وإصابة‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬ودمار‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬والممتلكات‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬وذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬والشعب‭ ‬المغربي‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬الأليم،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه،‭ ‬ويلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‭.‬

وأكد‭ ‬تعاطف‭ ‬وتضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬الطبيعية‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقيتي‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬راشيد‭ ‬الطالبي‭ ‬العلمي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والنعم‭ ‬ميارة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬والأقاليم‭ ‬المغربية،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخسائر‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬أو‭ ‬الممتلكات‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬لكافة‭ ‬أسر‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭ ‬وذويهم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬مصابهم‭ ‬الجلل‭ ‬والظرف‭ ‬الأليم،‭ ‬متمنيًا‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬للمصابين،‭ ‬سائلًا‭ ‬المولى‭ ‬عزَّ‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬مصطفى‭ ‬بنخيي‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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