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ترامب يواجه محاكمة مدنية مدة ثلاثة أشهر في نـيـويـورك بتـهـمة الاحتيال

9/9/2023 7:16:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيويورك‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ونجلاه‭ ‬محاكمة‭ ‬مدنية‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بتهمة‭ ‬الاحتيال،‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬حيث‭ ‬تتّهم‭ ‬محاكم‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬ترامب‭ ‬بـ«تضخيم‮»‬‭ ‬أصوله‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2011‭ ‬و2021‭. ‬

وكان‭ ‬أحد‭ ‬قضاة‭ ‬محكمة‭ ‬نيويورك‭ ‬قد‭ ‬قرّر‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تضمّ‭ ‬هيئة‭ ‬محلّفين‭ ‬ستبدأ‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭. ‬وفي‭ ‬أمر‭ ‬أعلنه‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المرافعات‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬الأولى‭ ‬للحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أيوا‭ (‬وسط‭). ‬ويعدّ‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬يحلم‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭. ‬

ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬عقد‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر‭. ‬وقبل‭ ‬هذه‭ ‬المحاكمة‭ ‬المدنية،‭ ‬أحالت‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬لولاية‭ ‬نيويورك‭ (‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬وزيرة‭ ‬العدل‭ ‬الإقليمية‭) ‬ليتيسيا‭ ‬جيمس‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬المحلية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مئات‭ ‬الصفحات‭ ‬من‭ ‬الوثائق‭ ‬الاتهامية‭ ‬ضد‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وابنيه‭ ‬الأكبرين،‭ ‬دونالد‭ ‬جونيور‭ ‬وإريك‭. ‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬لدعم‭ ‬الشكوى‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬القاضية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتعويضات‭ ‬قدرها‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬وابنيه‭ ‬ومجموعة‭ ‬عائلة‭ ‬ترامب،‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬بتهمة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الضريبي‭ ‬والمالي‭. ‬وتتهم‭ ‬هذا‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬وابنيه‭ ‬بالتلاعب‭ ‬‮«‬عمداً‮»‬،‭ ‬صعوداً‭ ‬وهبوطاً،‭ ‬بتقييمات‭ ‬أصول‭ ‬المجموعة‭ ‬المكوّنة‭ ‬من‭ ‬نوادي‭ ‬غولف‭ ‬وفنادق‭ ‬فاخرة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الممتلكات،‭ ‬بغية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قروض‭ ‬بشروط‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬أو‭ ‬لتخفيض‭ ‬الضرائب‭ ‬عليها‭. ‬

ووفق‭ ‬وثائق‭ ‬قضائية‭ ‬كشفت‭ ‬عنها‭ ‬جيمس‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬أغسطس،‭ ‬يُشتبه‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬قام‭ ‬زوراً‭ ‬بتضخيم‭ ‬قيمة‭ ‬أصوله‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‮»‬‭ ‬كلّ‭ ‬عام‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2011‭ ‬و2021،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬رئيساً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬وتمّ‭ ‬تقدير‭ ‬هذه‭ ‬الاختلافات‭ ‬بـ‮«‬17‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬812‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬و2‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‮»‬‭ ‬كلّ‭ ‬عام‭. ‬

وفي‭ ‬تقدير‭ ‬‮«‬حذِر‮»‬‭ ‬جديد‭ ‬أصدره‭ ‬مكتب‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬فإنّ‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬أصول‭ ‬ترامب‭ ‬تتراوح‭ ‬‮«‬بين‭ ‬1.9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬و3‭.‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬ندّد‭ ‬مراراً‭ ‬بقضية‭ ‬‮«‬سخيفة‮»‬‭ ‬تقودها‭ ‬قاضية‭ ‬أمريكية‭ ‬سوداء‭ ‬‮«‬عنصرية‮»‬‭. ‬

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