مهمة لجاسم محمود في دار السلام
التاريخ
9/9/2023 7:16:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشرف مقيّم الحكام الآسيوي جاسم محمود على تقييم الطاقم التحكيمي لمباراة منتخبي الأردن وبروناي دار السلام، ضمن الجولة الأولى من المجموعة A لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
MENAFN09092023000055011008ID1107038367
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.