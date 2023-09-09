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مهمة لجاسم محمود في دار السلام

9/9/2023 7:16:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشرف‭ ‬مقيّم‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيوي‭ ‬جاسم‭ ‬محمود‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬الطاقم‭ ‬التحكيمي‭ ‬لمباراة‭ ‬منتخبي‭ ‬الأردن‭ ‬وبروناي‭ ‬دار‭ ‬السلام،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬ A ‭ ‬لتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024‭.‬

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