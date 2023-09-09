‎ عقد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬مدير‭ ‬بعثة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬‮«‬آسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بالصين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬لغاية‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬بهدف‭ ‬مناقشة‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشاركة‭ ‬والتحضيرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬افضل‭ ‬النتائج،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مناقشة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬وتمثيل‭ ‬قوي‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭.‬

وبدأ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬الاجتماع‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬الأعضاء‭ ‬تحيات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬