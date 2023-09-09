أحمد عبدالغفار يستعرض تفاصيل المشاركة البحرينية بـ ((الآسيوية))
التاريخ
9/9/2023 7:16:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد أحمد عبدالغفار مدير بعثة المملكة في دورة الألعاب الآسيوية «آسياد هانغتشو 2022» التي ستقام بالصين خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري لغاية 8 أكتوبر القادم، اجتماعًا مع ممثلي الاتحادات الوطنية المشاركة في الدورة، بهدف مناقشة تفاصيل المشاركة والتحضيرات اللازمة لتحقيق افضل النتائج، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المهمة لضمان تحقيق أفضل أداء وتمثيل قوي للبحرين في الألعاب الآسيوية.
وبدأ أحمد عبدالغفار الاجتماع بكلمة ترحيبية نقل فيها إلى الأعضاء تحيات سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الوفد، مؤكدًا حرص المملكة على تحقيق أفضل النتائج في هذه المشاركة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
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