التحكيم ليس صفارة فقط.. راشد جابر:توزيع المباريات على الحكام بناء على التقارير
التاريخ
9/9/2023 7:16:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب علي ميرزا: الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة رئيس لجنة الحكام راشد جابر أن جدول الحكام وتوزيع مبارياته سيكون بناء على التقارير التي كتبت عن الحكام خلال الموسم الرياضي المنصرم 2022-2023 ورفعت إلى اللجنة. وينتظر أن تعقد لجنة الحكام اجتماعها العام المعتاد خلال الأيام القادمة الذي تعودت أن تقيمه قبل انطلاق الموسم ويحرص رئيس الاتحاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة على حضوره.
وأكد راشد جابر في حديثه أن كل حكم من الحكام الذين يبلغ عددهم خمسين حكما ستوكل إليه المباراة والفئة العمرية التي تناسبه وفق التقارير الموجودة التي تستند إليها اللجنة في هذا الشأن.
وقال رئيس لجنة الحكام إن مشرفي المباريات من الحكام يقومون بكتابة تقرير عن أداء الحكام، وبعد المباراة يلفتون أنظارهم إلى الأخطاء التي وقعوا فيها خلال إدارتهم للمباراة. ولفت راشد جابر إلى أن دور الحكم في الاتحاد ليس مقتصرا على حمل الصفارة وإدارة المباريات، وإنما هناك أنشطة أخرى ينتظر الاتحاد من الحكام أن يكونوا فاعلين وناشطين فيها، ومن هذا المنطلق -والكلمة لرئيس لجنة الحكام- قامت اللجنة بإعداد استمارة تحتوي على الأنشطة المنتظر أن يشارك فيها الحكام، وتعدّ هذه الاستمارة معيارا من ضمن معايير تقييم نشاط الحكم.
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