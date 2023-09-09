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التحكيم ليس صفارة فقط.. راشد جابر:توزيع المباريات على الحكام بناء على التقارير

9/9/2023 7:16:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب علي ميرزا: الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أوضح‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬أن‭ ‬جدول‭ ‬الحكام‭ ‬وتوزيع‭ ‬مبارياته‭ ‬سيكون‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬التي‭ ‬كتبت‭ ‬عن‭ ‬الحكام‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬المنصرم‭ ‬2022‭-‬2023‭ ‬ورفعت‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭. ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬اجتماعها‭ ‬العام‭ ‬المعتاد‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬الذي‭ ‬تعودت‭ ‬أن‭ ‬تقيمه‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬ويحرص‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬حضوره‭.‬

وأكد‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬الذين‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬خمسين‭ ‬حكما‭ ‬ستوكل‭ ‬إليه‭ ‬المباراة‭ ‬والفئة‭ ‬العمرية‭ ‬التي‭ ‬تناسبه‭ ‬وفق‭ ‬التقارير‭ ‬الموجودة‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إليها‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭ ‬إن‭ ‬مشرفي‭ ‬المباريات‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬يقومون‭ ‬بكتابة‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الحكام،‭ ‬وبعد‭ ‬المباراة‭ ‬يلفتون‭ ‬أنظارهم‭ ‬إلى‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬وقعوا‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬إدارتهم‭ ‬للمباراة‭. ‬ولفت‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬ليس‭ ‬مقتصرا‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬الصفارة‭ ‬وإدارة‭ ‬المباريات،‭ ‬وإنما‭ ‬هناك‭ ‬أنشطة‭ ‬أخرى‭ ‬ينتظر‭ ‬الاتحاد‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬فاعلين‭ ‬وناشطين‭ ‬فيها،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ -‬والكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحكام‭- ‬قامت‭ ‬اللجنة‭ ‬بإعداد‭ ‬استمارة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬الحكام،‭ ‬وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الاستمارة‭ ‬معيارا‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬معايير‭ ‬تقييم‭ ‬نشاط‭ ‬الحكم‭.‬

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