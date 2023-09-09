بداية موفقة لببيلسا مع الأوروغواي

بداية موفقة لببيلسا مع الأوروغواي
التاريخ
9/9/2023 7:16:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فازت الأوروغواي في المباراة الأولى رسمياً تحت اشراف مدرّبها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا على ضيفتها تشيلي 3-1. دفع بييلسا الذي قاد تشيلي بالذات بين 2007 و2011، بتشكيلة شابة غاب عنها المهاجمان المخضرمان إدينسون كافاني ولويس سواريس. كافأه الشبان، فافتتح لاعب وسط ريفربلايت الأرجنتيني نيكولاس دي لا كروس التسجيل في الدقيقة 38، قبل أن يعزّز لاعب وسط ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي النتيجة قبل الدخول إلى الاستراحة (45+2). ومن هجمة مرتدة على الجهة اليسرى لمهاجم ليفربول الإنكليزي داروين نونييس، مرّر إلى دي لا كروس الذي لم يخطئ من مسافة قريبة (71). قلّصت تشيلي الفارق بعد ثلاث دقائق عبر لاعب الوسط المخضرم أرتورو فيدال، بعد ارتداد رأسية دييغو فالديس من العارضة.
وعبّر بييلسا عن سعادته من لاعبيه الشبان: «أحب أسلوب اللاعبين الأوروغويانيين. أسلوب اللعب يفرضه اللاعبون وليس المدرّب». تابع المدرّب المحنّك الذي كانت آخر محطة له مع ليدز يونايتد الإنكليزي: «لم تكن أول عشر دقائق جيّدة، لكن ما لبث ان بدأنا بصنع فرص التهديف وارهقنا الخصم». وبعد توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً بدءاً من النسخة المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيُمثّل أميركا الجنوبية ستة منتخبات مباشرة مع احتمال مشاركة سابع عبر ملحق قاري. وكانت الجولة الأولى افتتحت الخميس بفوز بطلة العالم الأرجنتين بهدف ليونيل ميسي على الاكوادور، فيما تعادلت البيرو على أرض الباراغواي دون أهداف وفازت كولومبيا على فنزويلا 1-0.
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