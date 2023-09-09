Sunday, 10 September 2023 02:54 GMT

بداية موفقة لببيلسا مع الأوروغواي

9/9/2023 7:16:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فازت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬رسمياً‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬مدرّبها‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬بييلسا‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬1‭. ‬دفع‭ ‬بييلسا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬تشيلي‭ ‬بالذات‭ ‬بين‭ ‬2007‭ ‬و2011،‭ ‬بتشكيلة‭ ‬شابة‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬المهاجمان‭ ‬المخضرمان‭ ‬إدينسون‭ ‬كافاني‭ ‬ولويس‭ ‬سواريس‭. ‬كافأه‭ ‬الشبان،‭ ‬فافتتح‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريفربلايت‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعزّز‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الاستراحة‭ (‬45+2‭). ‬ومن‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬لمهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬داروين‭ ‬نونييس،‭ ‬مرّر‭ ‬إلى‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخطئ‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬71‭). ‬قلّصت‭ ‬تشيلي‭ ‬الفارق‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬عبر‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المخضرم‭ ‬أرتورو‭ ‬فيدال،‭ ‬بعد‭ ‬ارتداد‭ ‬رأسية‭ ‬دييغو‭ ‬فالديس‭ ‬من‭ ‬العارضة‭.‬

وعبّر‭ ‬بييلسا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬الشبان‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬أسلوب‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأوروغويانيين‭. ‬أسلوب‭ ‬اللعب‭ ‬يفرضه‭ ‬اللاعبون‭ ‬وليس‭ ‬المدرّب‮»‬‭. ‬تابع‭ ‬المدرّب‭ ‬المحنّك‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬محطة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬ليدز‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أول‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬جيّدة،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬ان‭ ‬بدأنا‭ ‬بصنع‭ ‬فرص‭ ‬التهديف‭ ‬وارهقنا‭ ‬الخصم‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬توسيع‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬سيُمثّل‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬مشاركة‭ ‬سابع‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬قاري‭. ‬وكانت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬افتتحت‭ ‬الخميس‭ ‬بفوز‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بهدف‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬على‭ ‬الاكوادور،‭ ‬فيما‭ ‬تعادلت‭ ‬البيرو‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الباراغواي‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬وفازت‭ ‬كولومبيا‭ ‬على‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬0‭.‬

MENAFN09092023000055011008ID1107038364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث