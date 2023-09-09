بداية موفقة لببيلسا مع الأوروغواي

فازت‭ ‬الأوروغواي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬رسمياً‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬مدرّبها‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مارسيلو‭ ‬بييلسا‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬تشيلي‭ ‬3‭-‬1‭. ‬دفع‭ ‬بييلسا‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬تشيلي‭ ‬بالذات‭ ‬بين‭ ‬2007‭ ‬و2011،‭ ‬بتشكيلة‭ ‬شابة‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬المهاجمان‭ ‬المخضرمان‭ ‬إدينسون‭ ‬كافاني‭ ‬ولويس‭ ‬سواريس‭. ‬كافأه‭ ‬الشبان،‭ ‬فافتتح‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريفربلايت‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬نيكولاس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعزّز‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬النتيجة‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬الاستراحة‭ (‬45+2‭). ‬ومن‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬لمهاجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬داروين‭ ‬نونييس،‭ ‬مرّر‭ ‬إلى‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬كروس‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخطئ‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬71‭). ‬قلّصت‭ ‬تشيلي‭ ‬الفارق‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬دقائق‭ ‬عبر‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المخضرم‭ ‬أرتورو‭ ‬فيدال،‭ ‬بعد‭ ‬ارتداد‭ ‬رأسية‭ ‬دييغو‭ ‬فالديس‭ ‬من‭ ‬العارضة‭.‬

وعبّر‭ ‬بييلسا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬الشبان‭: ‬‮«‬أحب‭ ‬أسلوب‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأوروغويانيين‭. ‬أسلوب‭ ‬اللعب‭ ‬يفرضه‭ ‬اللاعبون‭ ‬وليس‭ ‬المدرّب‮»‬‭. ‬تابع‭ ‬المدرّب‭ ‬المحنّك‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬محطة‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬ليدز‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أول‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬جيّدة،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬ان‭ ‬بدأنا‭ ‬بصنع‭ ‬فرص‭ ‬التهديف‭ ‬وارهقنا‭ ‬الخصم‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬توسيع‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬منتخباً‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك،‭ ‬سيُمثّل‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬مشاركة‭ ‬سابع‭ ‬عبر‭ ‬ملحق‭ ‬قاري‭. ‬وكانت‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬افتتحت‭ ‬الخميس‭ ‬بفوز‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بهدف‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬على‭ ‬الاكوادور،‭ ‬فيما‭ ‬تعادلت‭ ‬البيرو‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الباراغواي‭ ‬دون‭ ‬أهداف‭ ‬وفازت‭ ‬كولومبيا‭ ‬على‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬0‭.‬