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نهائي مونديال كرة السلة..صدام ((ألماني صربي)) من أجل لقب تاريخي

9/9/2023 7:16:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تبحث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‭ ‬وصربيا‭ ‬عن‭ ‬باكورة‭ ‬ألقابها‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلّة،‭ ‬عندما‭ ‬يتبارزان‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أوروبية‭ ‬خالصة‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭. ‬وفاجأ‭ ‬البلدان‭ ‬العالم‭ ‬عندما‭ ‬أقصيا‭ ‬المنتخبَين‭ ‬الامريكي‭ ‬والكندي‭ ‬تواليًا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬صربيا‭ ‬بسهولة‭ ‬نسبية‭ ‬على‭ ‬كندا‭ ‬95‭-‬86،‭ ‬فيما‭ ‬تغلبت‭ ‬ألمانيا‭ ‬بشق‭ ‬الانفس‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬113‭-‬111‭. ‬وفيما‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬بلغت‭ ‬صربيا‭ ‬النهائي‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬للمرّة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬انفراط‭ ‬عقد‭ ‬يوغوسلافيا‭ ‬العريقة‭ ‬تاريخيًا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلّة‭ ‬والفائزة‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬تخوض‭ ‬ألمانيا‭ ‬النهائي‭ ‬للمرّة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬حيث‭ ‬يُعدّ‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬جيل‭ ‬ديرك‭ ‬نوفيتسكي‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬في‭ ‬انديانابوليس‭ ‬الافضل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬ألمانيا‭ ‬الكندي‭ ‬غوردون‭ ‬هربرت‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬تريد‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نصل‭ ‬الى‭ ‬حيث‭ ‬نريد‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬واحتلت‭ ‬ألمانيا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬اوروبا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وقال‭ ‬فرانتس‭ ‬فاغنر‭ ‬نجم‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مانشافت‮»‬‭ ‬انهم‭ ‬عازمون‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تفويت‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭ ‬أخرى‭. ‬وقال‭ ‬فاغنر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬لفريق‭ ‬أورلاندو‭ ‬ماجيك‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭): ‬‮«‬لقد‭ ‬حققنا‭ ‬هدفًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬اجتمعنا‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬الصيف،‭ ‬كنا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأننا‭ ‬مجموعة‭ ‬مميّزة‭ ‬ويمكننا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬فريق‮»‬‭. ‬وتكتسي‭ ‬موقعة‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬للبلدين‭ ‬اللذين‭ ‬حجزا‭ ‬مقعداً‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬صيف‭ ‬2024،‭ ‬كونهما‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لمعانقة‭ ‬اللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬وتتسلّح‭ ‬صربيا‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مخضرمة‭ ‬بقيادة‭ ‬الهدّاف‭ ‬بوغدان‭ ‬بوغدانوفيتش،‭ ‬فيما‭ ‬يُعد‭ ‬الجيل‭ ‬الألماني‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬الافضل‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬بقيادة‭ ‬الاخوين‭ ‬فرانتس‭ ‬وموريتس‭ ‬فاغنر‭ ‬وصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬دنيس‭ ‬شرودر‭.‬

‮«‬أكبر‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬حياتنا‮»‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬هزيمة‭ ‬في‭ ‬المونديال‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬النهائي،‭ ‬ليثبت‭ ‬علو‭ ‬كعبه‭ ‬وتقدمه‭ ‬الهائل‭ ‬فنيًا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الاخيرة،‭ ‬بعدما‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬عندما‭ ‬أحرزت‭ ‬إسبانيا‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأرجنتين‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬تُحافظ‭ ‬صربيا‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬ثبات‭ ‬كبير‭ ‬فهي‭ ‬استطاعت‭ ‬ان‭ ‬تعوّض‭ ‬غياب‭ ‬نجمها‭ ‬الابرز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منازع‭ ‬ولاعب‭ ‬ارتكاز‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش،‭ ‬الذي‭ ‬فضّل‭ ‬اخذ‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬علو‭ ‬كعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬المدرب‭ ‬الخبير‭ ‬سفيتيسلاف‭ ‬بيشيتش‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬يوغوسلافيا‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2002‭. ‬وقدّم‭ ‬بوغدانوفيتش‭ ‬أداء‭ ‬مميزًا‭ ‬آخر‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬كندا‭ ‬المدججة‭ ‬بنجوم‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي،‭ ‬حيث‭ ‬سجّل‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬وأربع‭ ‬متابعات‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬ماركو‭ ‬غودوريتش‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬أكبر‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬حياتنا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تمثيل‭ ‬بلادنا‭ ‬وهذا‭ ‬القميص،‭ ‬لأنفسنا‭ ‬ولعائلاتنا‭ ‬ولجميع‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬صربيا،‭ ‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬عظيم‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬غودوريتش‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬يوكيتش‭ ‬افضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الامريكي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بعدما‭ ‬قاد‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬الى‭ ‬اللقب‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يهم‭ ‬من‭ ‬ليس‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬كله‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذه‭ ‬المجموعة‭ ‬من‭ ‬الرجال‮»‬‭. ‬وأردف‭: ‬‮«‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬الموجود‭ ‬هنا،‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬الذي‭ ‬يرتدي‭ ‬القميص‭ ‬الصربي،‭ ‬فإننا‭ ‬لن‭ ‬نستسلم‭ ‬أبدًا‭. ‬نحن‭ ‬نقاتل‭ ‬حتى‭ ‬النهاية،‭ ‬إنّ‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬دمائنا‮»‬‭.‬

الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬لحفظ‭ ‬ماء‭ ‬الوجه

في‭ ‬المقابل،‭ ‬ستلعب‭ ‬كندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مركز‭ ‬ثالث‭ ‬وميدالية‭ ‬برونزية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬بمثابة‭ ‬حفظ‭ ‬ماء‭ ‬وجه‭ ‬للبلدين‭ ‬اللذين‭ ‬كان‭ ‬يعوّلان‭ ‬على‭ ‬الظفر‭ ‬بالذهب‭. ‬واعترف‭ ‬مدرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بأنّ‭ ‬العالم‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬اللحاق‭ ‬بالمنتخب‭ ‬الامريكي‭ ‬الذي‭ ‬لظالما‭ ‬شكّل‭ ‬‮«‬بعبعاً‮»‬‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬صعبة‭. ‬لم‭ ‬نعد‭ ‬نعيش‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭. ‬اللاعبون‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والفرق‭ ‬أفضل‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬أو‭ ‬مباراة‭ ‬أولمبية‮»‬‭.‬





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