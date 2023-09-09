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باريس يغري مبابي بعقد خيالي

9/9/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تسعى‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي،‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭. ‬ويخشى‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬رحيل‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬عبر‭ ‬صفقة‭ ‬مجانية‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة،‭ ‬حيث‭ ‬يحق‭ ‬للاعب‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬مع‭ ‬الميرنجي،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭. ‬ووفقا‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬ديفنسا‭ ‬سنترال‮»‬‭ ‬الإسبانية،‭ ‬وافق‭ ‬الملاك‭ ‬القطريون‭ ‬لـ«بي‭ ‬إس‭ ‬جي‮»‬‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭ ‬تاريخي‭ ‬لمبابي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقناعه‭ ‬بالاستمرار‭ ‬داخل‭ ‬حديقة‭ ‬الأمراء‭. ‬وأشارت‭ ‬الشبكة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العرض‭ ‬يبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬مقابل‭ ‬عقد‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬2029،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬مبابي‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنويا‭. ‬وإذا‭ ‬وافق‭ ‬مبابي‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬فسيصبح‭ ‬صاحب‭ ‬أعلى‭ ‬راتب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬مهاجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي،‭ ‬الذي‭ ‬يتقاضى‭ ‬ذات‭ ‬الراتب‭ ‬وفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬صحفية‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬زعمت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬مبابي‭ ‬ضحى‭ ‬بـ100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬مكافأة‭ ‬الولاء‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬التدريب‭ ‬وخوض‭ ‬المباريات‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭. ‬

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