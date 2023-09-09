باريس يغري مبابي بعقد خيالي
التاريخ
9/9/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان للحفاظ على خدمات الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل. ويخشى النادي الباريسي رحيل مبابي إلى ريال مدريد، عبر صفقة مجانية بعد أشهر قليلة، حيث يحق للاعب أن يوقع مع الميرنجي، بدءا من شهر يناير المقبل. ووفقا لشبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية، وافق الملاك القطريون لـ«بي إس جي» على تقديم عرض تاريخي لمبابي، من أجل إقناعه بالاستمرار داخل حديقة الأمراء. وأشارت الشبكة إلى أن العرض يبلغ قيمته مليار يورو مقابل عقد يمتد حتى 2029، ما يعني أن مبابي سيحصل على 200 مليون يورو سنويا. وإذا وافق مبابي على العرض فسيصبح صاحب أعلى راتب في العالم، إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، الذي يتقاضى ذات الراتب وفقا لتقارير صحفية. وسبق أن زعمت تقارير أن مبابي ضحى بـ100 مليون يورو من مكافأة الولاء الخاصة به، من أجل العودة إلى التدريب وخوض المباريات مع باريس في الموسم الحالي.
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