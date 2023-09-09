رئيس فيفا يقدم تعازيه في ضحايا زلزال المغرب

رئيس فيفا يقدم تعازيه في ضحايا زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم أمس، تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب. وأعرب رئيس فيفا عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور عن عميق حزنه وصدمته بسبب الزلزال الذي تعرضت له المغرب الجمعة الفائت. وقال: «أشعر بالصدمة والحزن إزاء الأخبار المحزنة المتعلقة بالزلزال الذي وقع الليلة الماضية في المغرب الذي رحب بنا بحرارة في كأس العالم للأندية في بداية العام، إن كل أفكار العاملين في الفيفا تذهب إلى الضحايا كما أقدم تعازي الصادقة لأسر وأصدقاء الضحايا». وتوفى أكثر من 800 شخص جراء الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة وبلغت قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر.
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