Sunday, 10 September 2023 02:54 GMT

رئيس فيفا يقدم تعازيه في ضحايا زلزال المغرب

9/9/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قدم‭ ‬جياني‭ ‬انفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬تعازيه‭ ‬لأسر‭ ‬وأصدقاء‭ ‬ضحايا‭ ‬زلزال‭ ‬المغرب‭. ‬وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ ‬لتبادل‭ ‬الصور‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬حزنه‭ ‬وصدمته‭ ‬بسبب‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬المغرب‭ ‬الجمعة‭ ‬الفائت‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالصدمة‭ ‬والحزن‭ ‬إزاء‭ ‬الأخبار‭ ‬المحزنة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬رحب‭ ‬بنا‭ ‬بحرارة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬أفكار‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الفيفا‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬الضحايا‭ ‬كما‭ ‬أقدم‭ ‬تعازي‭ ‬الصادقة‭ ‬لأسر‭ ‬وأصدقاء‭ ‬الضحايا‮»‬‭. ‬وتوفى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬شخص‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬المغرب‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬وبلغت‭ ‬قوته‭ ‬9ر6‭ ‬درجة‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬ريختر‭.‬


MENAFN09092023000055011008ID1107038361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث