رئيس فيفا يقدم تعازيه في ضحايا زلزال المغرب

قدم‭ ‬جياني‭ ‬انفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬تعازيه‭ ‬لأسر‭ ‬وأصدقاء‭ ‬ضحايا‭ ‬زلزال‭ ‬المغرب‭. ‬وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ ‬لتبادل‭ ‬الصور‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬حزنه‭ ‬وصدمته‭ ‬بسبب‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬المغرب‭ ‬الجمعة‭ ‬الفائت‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالصدمة‭ ‬والحزن‭ ‬إزاء‭ ‬الأخبار‭ ‬المحزنة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬الذي‭ ‬رحب‭ ‬بنا‭ ‬بحرارة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬أفكار‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الفيفا‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬الضحايا‭ ‬كما‭ ‬أقدم‭ ‬تعازي‭ ‬الصادقة‭ ‬لأسر‭ ‬وأصدقاء‭ ‬الضحايا‮»‬‭. ‬وتوفى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬شخص‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬المغرب‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬وبلغت‭ ‬قوته‭ ‬9ر6‭ ‬درجة‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬ريختر‭.‬



