Sunday, 10 September 2023 02:54 GMT

المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا

9/9/2023 7:16:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬ليبيريا‭ ‬المقرّرة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬زلزال‭ ‬عنيف‭ ‬ضرب‭ ‬المغرب‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭. ‬وكتب‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭: ‬‮«‬على‭ ‬أثر‭ ‬الهزة‭ ‬الأرضية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬بالمغرب،‭ ‬تعلن‭ ‬الجامعة‭ ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ستجمع‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ونظيره‭ ‬الليبيري‭.. ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المغرب‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬المقررة‭ ‬مطلع‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬المتصدرة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وليبيريا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وخسارة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬بعد‭ ‬استبعاد‭ ‬زيمبابوي‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أيضاً‭ ‬ان‭ ‬تستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية‭ ‬مواجهة‭ ‬حاسمة‭ ‬بين‭ ‬غامبيا‭ ‬والكونغو‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة،‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬ثانية‭ ‬للحاق‭ ‬بمالي‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭. ‬وارتفعت‭ ‬الحصيلة‭ ‬الأولية‭ ‬للزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬المغرب،‭ ‬وحُدّد‭ ‬مركزه‭ ‬بجماعة‭ ‬أغيل‭ ‬بإقليم‭ ‬الحوز،‭ ‬إلى‭ ‬820‭ ‬قتيلا‭ ‬و672‭ ‬جريحا،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬عينه،‭ ‬قدّم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬جاني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬انستغرام‭ ‬تعازيه‭ ‬لأسر‭ ‬وأصدقاء‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالصدمة‭ ‬والحزن‭ ‬إزاء‭ ‬الأخبار‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬رحّب‭ ‬بنا‭ ‬بحرارة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭. ‬كل‭ ‬أفكار‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬فيفا‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬المتضرّرين،‭ ‬كما‭ ‬أقدم‭ ‬تعازي‭ ‬الصادقة‭ ‬لأسر‭ ‬وأقرباء‭ ‬الضحايا‮»‬‭. ‬وتضامنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬ضحايا‭ ‬زلزال‭ ‬المغرب‭.‬


MENAFN09092023000055011008ID1107038360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث