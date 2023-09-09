المغرب يعلن تأجيل مباراة ليبيريا

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراته‭ ‬مع‭ ‬ليبيريا‭ ‬المقرّرة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬زلزال‭ ‬عنيف‭ ‬ضرب‭ ‬المغرب‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت‭. ‬وكتب‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭: ‬‮«‬على‭ ‬أثر‭ ‬الهزة‭ ‬الأرضية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬بالمغرب،‭ ‬تعلن‭ ‬الجامعة‭ ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تأجيل‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ستجمع‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بين‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ونظيره‭ ‬الليبيري‭.. ‬إلى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المغرب‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬القارية‭ ‬المقررة‭ ‬مطلع‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬إذ‭ ‬حصد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬بعد‭ ‬فوزين‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬المتصدرة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وليبيريا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬وخسارة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬1‭-‬2،‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬ثلاثة‭ ‬منتخبات‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬بعد‭ ‬استبعاد‭ ‬زيمبابوي‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أيضاً‭ ‬ان‭ ‬تستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية‭ ‬مواجهة‭ ‬حاسمة‭ ‬بين‭ ‬غامبيا‭ ‬والكونغو‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة،‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬ثانية‭ ‬للحاق‭ ‬بمالي‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭. ‬وارتفعت‭ ‬الحصيلة‭ ‬الأولية‭ ‬للزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬المغرب،‭ ‬وحُدّد‭ ‬مركزه‭ ‬بجماعة‭ ‬أغيل‭ ‬بإقليم‭ ‬الحوز،‭ ‬إلى‭ ‬820‭ ‬قتيلا‭ ‬و672‭ ‬جريحا،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬عينه،‭ ‬قدّم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬جاني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬انستغرام‭ ‬تعازيه‭ ‬لأسر‭ ‬وأصدقاء‭ ‬ضحايا‭ ‬الزلزال‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالصدمة‭ ‬والحزن‭ ‬إزاء‭ ‬الأخبار‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬رحّب‭ ‬بنا‭ ‬بحرارة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭. ‬كل‭ ‬أفكار‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬فيفا‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬المتضرّرين،‭ ‬كما‭ ‬أقدم‭ ‬تعازي‭ ‬الصادقة‭ ‬لأسر‭ ‬وأقرباء‭ ‬الضحايا‮»‬‭. ‬وتضامنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬العالمية‭ ‬مع‭ ‬ضحايا‭ ‬زلزال‭ ‬المغرب‭.‬



